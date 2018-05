Gabon: L'implantation progressive du RHM à Libreville.

Le Rassemblement Héritage et Modernité conduit par son Président Alexandre Barro Chambrier a procédé à l'installation d'une nouvelle brigade à Libreville dans le but d'étendre la présence de son parti politique dans la capitale gabonaise.

C'est dans le deuxième arrondissement, notamment au 2ème siège que la nouvelle brigade du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM) a été installée. Elle sera supervisée par Jean François Tonda ,par ailleurs coordinateur de ce parti dans cette partie de Libreville.

Cette cérémonie qui s'est déroulée au quartier derrière l'Ecole normale a vu la présence de nombreux militants et sympathisants. Ouvrant le chapitre des discours, Victorine Tchicot, la déléguée nationale du RHM est revenue sur les appels au boycott des législatives lancés par une certaine opinion. Elle a invité les militants à la vigilance : « Ne vous laissez pas distraire par l'appel au boycott des législatives. Vous ne devez jamais céder devant le refus d'exercer votre devoir citoyen(...) ». Elle a renchéri en demandant à ses compatriotes d'aller s'inscrire puis retirer leurs cartes d'électeurs, « Ce Gabon mérite quelques heures de notre temps, faisons-le pour notre pays, nos enfants et nos petits-enfants. C'est l'avènement d'un nouveau Gabon, soyons tous convaincus » a t-elle conclu.

Puis c'était au tour de Régis Renombo, Coordinateur Communal de procéder à l'installation du coordinateur du premier arrondissement deuxième siège, le dénommé Jean François Tonda et de lui rappeler par la suite, la mission qui sera la sienne dans cette partie de Libreville : « Je vous demande de travailler main dans la main avec toutes les équipes pour le succès et la pérennisation de notre grand parti ». Jean François Tonda nouvellement installé, a tenu à remercier Alexandre Barro Chambrier, président du RHM et tout le directoire du parti, pour la confiance placée en sa modeste personne. « Le RHM dans le premier arrondissement ne tombe pas dans de mauvaises mains, mon équipe et moi ferons tout pour que notre parti soit placé le plus haut possible dans l'histoire politique de notre pays », a t- il déclaré.

ABC s'est réjoui du fait de la mobilisation et du travail abattu par les modernistes de l'arrondissement. Un travail de fourmi réalisé pour fédérer les habitants autour des idéaux prônés par le parti. Il a par la suite, présenter les insuffisances du régime actuel à gouverner « Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est exigeante. Nous avons des attentes sociales importantes et vous avez compris que ce régime est au bout du rouleau. D'ailleurs, il a été défait dans les urnes par Jean PING qui a été élu. Donc tout ce qu'ils essayent de faire comme rafistolage, ça ne marchera pas ».

Il est revenu sur les arrestations des prisonniers politiques qu'il qualifie d'arbitraires, les enlèvements et autres méthodes d'intimidations qui astreignent le peuple à la peur de revendiquer son bien-être. Parlant des élections législatives à son tour « Nous ne laisserons pas passer cette imposture, Jean PING et nous c'est le même combat, sauf que nous nous disons que nous ne restons pas à la maison, nous ne sommes pas des boycotteurs, nous disons qu'il faut aller aux élections, pour éviter de leurs donner la possibilité de faire adopter des lois iniques comme cette manipulation constitutionnelle qui donne tous les pouvoirs au président de la République » a déclaré le président du RHM. L'événement a vu la présence des partis amis venus soutenir l'action du Rassemblement Héritage et Modernité, un combat qu'ils partagent tous au quotidien.