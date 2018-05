Mali: La BAD accorde un prêt de 8 millions d'euros pour soutenir le commerce

Le président malien s'est officiellement lancé dans la course lundi 28 mai. Il rejoint une vingtaine… Plus »

Il s'agit d'un enjeu majeur pour la lutte contre la pauvreté et la création d'emplois au Mali, pays en transition selon l'évaluation conjointe Banque africaine de développement et des Nations unies.

La ligne de crédit offrira en outre à la BSIC Mali des ressources pour renforcer et booster le secteur financier malien, en améliorant ainsi l'environnement économique en général et l'accès aux financements des PME en particulier.

La facilité, qui constitue une source de financement stable, permettra également à la BSIC-Mali de disposer des liquidités nécessaires en devises pour soutenir les activités de financement du commerce des PME et des grandes entreprises dans les secteurs économiques tels que l'agriculture, le bâtiment et travaux publics (BTP), l'import-export ainsi que le commerce général et le transport.

C'est une bonne nouvelle pour le commerce au Mali, mais surtout pour les petites et moyennes entreprises. En effet, le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé, le 16 Mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une ligne de crédit de 8 millions d'euros en faveur de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce au Mali (BSIC-Mali).

