Mali: Le plan de financement de la campagne agricole 2018-2019 chiffré à 353,7 milliards de francs

Le président malien s'est officiellement lancé dans la course lundi 28 mai. Il rejoint une vingtaine… Plus »

Les objectifs de production agricole de la campagne 2018-2019 sont fixés à 10,6 millions de tonnes toutes céréales confondues contre 9,8 millions un an plus tôt et une prévision de 750 000 tonnes pour le coton graine contre 726 500 tonnes en 2017-2018.

Rappelant son quitus, donné le 25 avril 2018 à Ségou, pour la campagne agricole 2018-2019 et son plan de financement, qui s'établit, selon les documents du département de l'Agriculture, à 353,7 milliards de francs (dont 44 milliards de francs CFA au titre des subvention des engrais), IBK a cité à Kangaba les articulations de la campagne qui vient de s'ouvrir à savoir l'ensemble des filières des productions végétales, animales, halieutiques et aquacoles, les cultures émergentes ainsi que tous les programmes transversaux du secteur agricole.

De fait, le Mali, au cours de la campagne agricole 2017-2018, grâce aux subventions des engrais et des équipements agricoles rendus possible en application de la vision présidentielle du chef de l'État de faire de l'agriculture le moteur du développement national, s'est classé premier en Afrique pour la production cotonnière avec un taux de réalisation de 100,2% atteignant 726 500 tonnes de coton graine.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.