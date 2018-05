Kenya: Marché boursier - La Bourse de Nairobi va implémenter un marché de produits dérivés

La Bourse de Naïrobi a reçu l'approbation d'entreprendre une phase pilote test pour l'implémentation d'un marché de produits dérivés dans les six prochains mois, appris le journal de l'économie sénégalaise(LEJECOS) auprès Bloomfield Investment Corporation.

La phase pilote sera restreinte à certains participants du marché et à une catégorie de produits sélectionnés. Elle se concentrera sur les indices boursiers et certains dérivés sur actions uniques. L'objectif principal de la phase pilote est de tester la fonctionnalité et le processus des transactions de bout en bout dans des conditions réelles.

Conformément à son mandat de maintenir les marchés financiers efficaces et leur fonctionnement harmonieux, la Banque Centrale du Kenya a accordé une autorisation provisoire à la Stanbic Bank of Kenya et à la Cooperative Bank of Kenya pour la fourniture des services de compensation et de règlement durant la phase pilote, indique l'agence de notation panafricaine spécialisée dans l'évaluation du risque de crédit et basée à Abidjan.