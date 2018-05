Rwanda: Le pays refuse de rétablir Victoire Ingabire dans ses droits

« Le procès de Victoire Ingabire a été jugé en premier et dernier recours, et nous avons bien précisé qu'il est impossible pour le gouvernement du Rwanda d'accepter qu'une cour africaine soit instrumentalisée pour essayer de défaire ce que les justices nationales souveraines ont fait, rétorque Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.

Elle n'a plus les droits de parler avec les membres de sa famille, elle n'a plus de visites des membres de son parti [FDU] parce qu'ils sont aussi en prison. Ils jouent un jeu psychologique parce qu'ils cherchent à détruire son moral car c'est une femme très forte. Elle reste la cheffe d'un parti politique opposé au régime. Ils ne veulent pas entendre parler de démocratie. »

Pour cette cour africaine, la justice rwandaise a violé le droit à l'expression d'Ingabire et les droits de la défense. Alors que ce délai des six mois est sur le point d'expirer, l'avocate de Victoire Ingabire demande des comptes au gouvernement rwandais, elle a écrit au ministre de la Justice pour protester.

La cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) avait donné six mois au Rwanda pour rétablir Victoire Ingabire dans ses droits.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.