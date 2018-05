Nigeria: Mondial 2018 - Idowu « Je n'ai jamais cru que mon pays me remarquerait »

Retenu par Gernot Rohr dans la liste provisoire du Nigeria pour la Coupe du monde 2018, le défenseur, Brian Idowu, a déclaré qu'il n'avait jamais cru que jouer pour son club en Russie lui ouvrira les portes de la sélection.

« Je me concentrais uniquement sur ma carrière et je n'ai jamais cru que mon pays me remarquerait. Je jouais en Russie et faisais en sorte que mon club gagne des matchs », a déclaré Idowu, qui a également la nationalité russe et joue pour le FC Amkar Perm.

Les Super Eagles sont 47ème dans le classement FIFA et affrontent l'Argentine, classée cinquième, la Croatie (18) et Islande (22) dans le Groupe D du tournoi en Russie. Les meilleurs performances de l'équipe lui ont permis d'atteindre les huitièmes de finale à trois reprises, notamment en 1994, 1998 et lors de la précédente Coupe du monde au Brésil en 2014.

De l'avis de plusieurs observateurs, le Nigeria sera un « outsiders », dans son groupe plutôt difficile. Et pour Brian Idowu, l'équipe a besoin de miser sur le collectif pour prétendre passer au tour suivant.