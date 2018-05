Kenya: Vague d'arrestations dans une vaste affaire de corruption

Les comptes bancaires des suspects et ceux sur lesquels des fonds ont transité ont été gelés. « On cherche aussi à récupérer le produit du crime et à établir le rôle de chacun », a déclaré Noordin Haji qui a demandé aux suspects qui se cachent de se rendre aux autorités. L'homme a promis que son équipe allait agir vite pour éviter toute destruction de preuves. Quatre procureurs spéciaux ont d'ailleurs été appelés en renfort.

Et l'enquête tentaculaire n'en serait qu'au premier stade. Désormais, les investigations vont se concentrer sur les entreprises et entités qui ont bénéficié de paiements frauduleux. Le procureur a aussi parlé de banques complices.

Mais ce n'est que le début. Le directeur des poursuites publiques, Noordin Haji, a annoncé que 40 fonctionnaires, ainsi que 24 directeurs et propriétaires d'entreprises seront ce mardi mis en examen. Ils seront accusés de complot en vue de commettre un acte de corruption, non-respect des procédures de gestion des fonds publics ou encore abus de confiance et abus de pouvoir.

