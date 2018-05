Mali: Le président Keïta officiellement candidat à sa réélection

Pourtant, un peu plus loin, dans son allocution de 14 minutes, Ibrahim Boubacar Keïta affirme avoir entendu les attentes non satisfaites des populations : « Lors de mes tournées à l'intérieur du pays, tout comme lors de mes déplacements à l'extérieur, j'ai entendu demander avec insistance l'amélioration de notre gouvernance. Des efforts ont été pourtant déployés, mais ils n'ont pas produit tous les effets escomptés. »

Il juge son bilan élogieux et dit se « réjouir, sans forfanterie aucune, des acquis de ces cinq dernières années. J'ai mené sans relâche le combat contre le péril terroriste, j'ai doté nos forces armées des moyens nécessaires à la protection de la population et à la sécurisation de notre territoire. J'ai déployé le meilleur de moi-même pour que soit mis en oeuvre l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. »

