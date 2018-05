Angola: Prochain Conseil Consultatif du Ministère de la Santé

Luanda — Le Ministère de la Santé tiendra le 30 et 31 mai dans la province de Huambo, son 28e Conseil consultatif pour examiner l'harmonisation des lignes tracées dans le programme de l'Exécutif angolais pour la santé dans l'exercice 2018-2022 et les plans provinciaux et municipaux de développement de la santé.

Selon un communiqué de presse du ministère, cette réunion sera l'occasion de réfléchir sur les différents thèmes du plan de réforme de la santé en Angola et se déroulera sous la devise: «Municipalisation de la santé, base d'une santé de qualité».

Les participants se concentreront également sur les directives méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes de santé publique, en accordant une attention particulière aux stratégies de promotion de la santé, de réduction de la mortalité maternelle et infantile, de lutte antivectorielle, entre autres.

Selon le communiqué, l'événement servira à encourager le dialogue et les échanges entre les gestionnaires et les professionnels de la santé de toutes les provinces sur des sujets d'actualité liés aux ressources humaines, à la construction, aux modèles et aux instruments de gestion des unités de santé.

La réunion comptera sur la participation d'environ 200 techniciens de la santé, dont des employés des différents sous-systèmes et des organisations internationales et des partenaires nationaux.