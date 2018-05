Angola: L'enseignement supérieur crée un fonds pour la science et la technologie

Caxito — Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation créera, dans un proche avenir, un fonds de financement pour des projets de recherche scientifique dans tous les domaines.

C'est ce qu'a informé lundi à Caxito (Bengo), le secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur, Eugenio Adolfo Alves da Silva à l'ouverture du premier séminaire méthodologique intégrateur Angola-Brésil, qui se déroule du 28 au 31 de ce mois, sous la devise "plus de qualité dans l'enseignement, plus de transformation sociale".

Il a souligné que le fonds pour la science et la technologie est une structure créée en vertu du statut organique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation et vise à soutenir financièrement des projets de recherche de nature diverse.

Selon Eugénio da Silva, il s'agit d'un fonds qui proviendra du budget général de l'Etat et sera financé par des investisseurs privés d'organisations nationales et internationales.

Il a souligné que le fonds permettra de développer la recherche scientifique et d'autres projets d'intervention des centres de recherche, des institutions et des chercheurs privés avec des projets bien conçus capables de produire des connaissances, le développement technologique et la production nationale.

Le séminaire durera quatre jours et permettra le partage de connaissances entre spécialistes angolais et brésiliens.