Angola: Le pays présente la deuxième phase du projet Mbanza Kongo à l'UNESCO

Paris — L'Angola soumettra à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) des propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de la deuxième phase du projet Mbanza Kongo, s'étendant aux zones frontalières de l'ancien Royaume du Kongo avec la RDC, le Congo et le Gabon.

Selon l'ambassadeur de l'Angola auprès de l'UNESCO, à Paris, Sita José, le pays a acquis une expérience dans la préparation des processus d'approbation de cette agence des Nations Unies, après le succès de l'élévation de Mbanza Kongo en 2017 en tant que patrimoine de l'humanité.

Le déplacement du Président de la République, João Lourenço, au siège de l'institution ce lundi (la première d'un Chef de l"Etat angolais), dans le cadre de la visite officielle en France à l'invitation de son homologue gaulois, Emmanuel Macron, représente le « gain beaucoup plus de temps raisonnable pour que le pays réussisse inscrire "la proposition.

Sita José a déclaré aux journalistes que le gouvernement angolais envisage de présenter la deuxième phase du projet de l'ancienne capitale du Royaume du Kongo, avec la participation des trois pays d'Afrique centrale.

Lors de la rencontre avec la Directrice général de l'UNESCO, la française Audrey Azoulay, João Lourenço sera informé du résultat des actions menées et de l'échange de vues sur ce qui pourrait figurer lors des prochaines discussions entre les parties.

Dans le domaine de la culture, l'Angola a inscrit le premier site au patrimoine mondial, avec les ruines de Mbanza Kongo, dans une «bataille» qui a duré 10 ans.

A son tour, la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a déclaré dimanche que les prochains défis sont la préservation et le développement du patrimoine mondial, ce qui augmente les responsabilités du pays.

À cet égard, l'UNESCO a conseillé à l'Angola de créer une commission nationale pour la protection du patrimoine mondial. La coopération entre les deux parties est régie par un accord-cadre, signé en mars 2013 à Luanda, qui a pris fin en décembre 2017.

S'exprimant lors d'une réunion lundi entre le Président João Lourenço et la directrice Azoulay, la ministre considère que c'est "une reconnaissance du rôle important de l'Angola dans l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture".

En juillet 2017, l'Angola a avancé avec trois nominations pour le patrimoine de l'humanité et a été accepté par l'organisation. Ce sont les procès de la ville de Cuito Cuanavale, symbole et référence de la paix, du dialogue et de la réconciliation nationale), du Corridor de Kwanza (lié à l'itinéraire de l'esclavage) et des gravures de Tchitundu-Hulu (Namibe).

Education pour tous

A Dakar (Sénégal) depuis 18 ans, l'Angola a signé le projet « Education pour tous », un engagement lancé par l'UNESCO pour l'éducation des enfants du monde d'ici à 2015. Mais en avril 2015, l'organisation a annoncé que seulement un tiers des 164 pays a honoré les objectifs établis. Et en Afrique, au sud du Sahara, tout a échoué.

Aucun des pays n'a atteint les six objectifs du programme. Seulement sept ont atteint l'objectif le plus important, celui d'instruire tous les enfants des écoles élémentaires, et l'Angola n'est pas entré dans la liste restreinte, mais maintenant il pousse très fort pour atteindre cet objectif.

Dans le rapport de l'époque, le pays avait un des objectifs de l'UNESCO, celui de l'augmentation de l'éducation pré-primaire, où il y avait entre sept avec 80 pour cent ou plus d'enfants ayant accès à l'éducation pré-primaire.

Le projet "Education pour tous" envisageait comme objectifs, outre ceux déjà mentionnés, de garantir l'égalité d'accès à l'éducation et à l'habilitation des jeunes et des adultes; assurer une réduction de 50% du niveau d'analphabétisme des adultes; et réaliser l'égalité des sexes et la parité dans l'accès à l'éducation.

Le rapport note un autre point: l'analphabétisme en Afrique subsaharienne affecte principalement les femmes, ce qui est notable au Niger ou en Guinée-Conakry, où environ 70% d'entre elles ne vont jamais à l'école.

Bien qu'il y ait eu une tendance plus négative dans la réalisation des objectifs, il y avait aussi des dossiers globalement positifs, étant donné que le nombre d'enfants et adolescents non scolarisés a diminué de près de la moitié depuis qu'il a été signé l'accord (34 millions inclus dans le système éducatif) en 2000.

L'UNESCO estimait que parmi les enfants nés en 2005 dans le monde, au moins 20 millions de plus ont achevé l'enseignement primaire par rapport aux projections antérieures à Dakar.

Selon les données de l'institution, un enfant pauvre dans le monde a quatre fois moins de chances de fréquenter l'école qu'un enfant riche et cinq fois moins de chances d'achever l'école primaire. Les conflits constituent également un obstacle à l'accès à l'éducation pour la population vivant dans ces régions, la proportion d'enfants non scolarisés étant «élevée et croissante».

L'une des conclusions du rapport de suivi final de l'UNESCO sur les objectifs du projet Éducation pour tous 2000 était que le monde devait accroître les investissements dans le secteur de l'éducation.

L'Angola donne des signes d'amélioration de l'éducation

Le document a été signé par 164 pays à revenu faible et intermédiaire. Selon le rapport, ils devront dépenser 5,4% du produit intérieur brut (PIB) pour assurer une éducation de qualité, et les pays riches devraient augmenter les transferts aux pays les plus pauvres de 22 milliards de dollars par an.

L'UNESCO souligne que l'éducation n'est pas une priorité dans de nombreux budgets et a peu changé depuis 1999. En 2012, elle représentait 13,7% des dépenses des pays, ce qui est inférieur à la recommandation de l'organisation (estimations 15-20% du budget).

Pour répondre à ces préoccupations, le 8 mai 2018, le gouvernement angolais a réalisé la Rencontre nationale de l'éducation, afin d'analyser la qualité de l'éducation dans le pays, lors d'une cérémonie présidée par le vice-président de la République, Bornito de Sousa.

Pour la première fois, l'Exécutif a annonçait la perspective d'une augmentation de 20% du budget de l'Etat pour la période 2018/2022 pour l'éducation, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'enseignement.

Selon le vice-président, qui s'exprimait lors à la session de la Rencontre nationale de l'éducation sur le financement de l'éducation, l'objectif est de réaliser les objectifs de l'accord de Dakar, bien que cela dépende des revenus de cette période.

Bornito de Sousa a souligné à l'occasion que le succès du pays est fondamentalement un pari sur l'éducation et l'enseignement, valorisant l'enseignant, avec un excellent salaire, des avantages, pour être le professionnel qui transmet les connaissances. Le budget général de l'État pour l'éducation est fixé à 32 938 221 598 Kwanzas (5,4% du total de 2018 OGE), ce qui est à la limite des estimations de l'UNESCO.