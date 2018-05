Angola: Le tourisme pourrait générer des revenus et créer des emplois pour le pays

Luanda — Au cours des prochaines années, le tourisme national pourrait être une excellente source de collecte de revenus et de création d'emplois, a déclaré lundi la ministre angolaise du Tourisme, Angela Bragança.

S'adressant à la presse, à l'issue de la huitième réunion de travail avec les ambassadeurs angolais à l'étranger, Angela Bragança a fait savoir que son ministère travaillait avec d'autres secteurs, notamment la Construction et l'Intérieur, afin de tirer parti du tourisme, augmenter les revenus et par conséquent créer des emplois.

Selon la ministre, le tourisme jouera un rôle fondamental dans le développement de l'économie angolaise, car il existe un potentiel suffisant pour tirer parti de l'industrie touristique et attirer des revenus, un objectif à atteindre avec la participation des entreprises étrangères.

À cette fin, elle a déclaré que l'amélioration des services de base tels que la communication terrestre, l'inspection des sites touristiques, afin de sauvegarder sa structure physique, ainsi que la qualification des ressources humaines, afin de permettre à l'Angola d'atteindre les niveaux élevés du tourisme, augmenter les recettes et contribuer à la croissance économique du pays.

Elle a souligné que le gouvernement angolais continuerait à travailler pour créer les conditions pour améliorer, de plus en plus, le secteur, en vue de se concentrer sur l'innovation et la révélation de la véritable image touristique du pays.

Selon Ângela Bragança, le ministère continuera à travailler pour élever le tourisme national au plus haut niveau et attirer de plus en plus de touristes vers le pays.

A propos de cette rencontre entre le ministère et les diplomates angolais accrédités en dehors du pays, l'ambassadeur de l'Angola aux Emirats Arabes Unis, José Andrade de Lemos, a déclaré que la démocratisation des visas, entre autres mécanismes pris en compte par le ministère, favoriserait le tourisme à grande échelle, capable de générer des revenus et de créer des emplois.

À son tour, l'ambassadeur angolais aux Etats-Unis, Agostinho Tavares, a souligné qu'avec les bonnes relations renforcées aujourd'hui, l'Angola pourrait diversifier son économie à travers le tourisme, en tenant compte de l'intérêt des investisseurs nationaux et étrangers et les nouvelles dynamiques existantes dans le secteur.

Des représentants du ministère du Tourisme, des ambassadeurs angolais et d'autres invités ont pris part à la réunion.