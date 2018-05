Ile Maurice: Affaire Lutchigadoo - l'histoire «bolom loulou» du mystérieux homme au capuchon

Il est accusé provisoirement de complot dans l'affaire Lutchigadoo. Jean Clarel Anthoo, un habitant de Rose-Hill, a ainsi été arrêté hier et devrait comparaître en cour ce mardi 29 mai. Hier, le suspect a été interrogé aux Casernes pendant près de trois heures. Le quadragénaire aurait avoué sa culpabilité aux enquêteurs. Mais ces derniers restent sceptiques quant à sa version des faits. Pour les hommes du CCID restent, lui et le chauffeur des Lutchigadoo, Hamod Oufran, ont donné des versions sur cette affaire qu'ils qualifient de «zistwar bolom loulou».

