Algérie: Les épreuves du BEM dans les établissements pénitentiaires se déroulent dans de bonnes conditions (Felioune)

Les candidats aux examens du BEM et du baccalauréat ont bénéficié de séances de préparation psychologique et de conseils pour les révisions.

Le ministère de la Justice a "déployé tous les moyens matériels et morals pour faire réussir ces examens, a précisé M. Felioune qui a ajouté que le nombre des détenus concernés par les examens du BEM dans l'établissement de rééducation et de réadaptation d'El Harrach est de 102, dont 2 femmes.

4.698 détenus, dont 64 femmes, participent à cette session, un nombre en augmentation d'année en année grâce au programme et plan de vulgarisation de l'enseignement et de la formation en milieu carcéral, a indiqué dans une déclaration à la presse, M. Felioune qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves de trois jours.

- Plus de 4.600 détenus ont entamé lundi les épreuves du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) dans les établissements pénitentiaires, dans de bonnes conditions, a assuré le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune.

