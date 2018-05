Madagascar: Lutte contre les épidémies - Appel à la mobilisation du secteur privé

Des camions-bennes et un tracteur ont été mobilisés pour ramasser des ordures au marché du Bazarikely à Toamasina.

Des actions d'assainissement ont été menées par des opérateurs économiques à Toamasina et à Foulpointe étant donné que la plupart des produits d'exportation y proviennent.

L'Organisation Mondiale de la Santé redoute la propagation de la peste à Madagascar cette année, en raison de la persistance du problème d'assainissement dans l'île. Afin de lutter contre ces épidémies, des opérateurs économiques exportateurs de produits locaux, ont pris l'initiative d'investir dans des activités de prévention par le biais de la mise en œuvre de leurs activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) pour assainir les villes de Toamasina et de Foulpointe. En effet, « les retombées socio-économiques négatives de la propagation de cette maladie l'an dernier ont été bien ressenties pour ne citer que la fermeture des écoles et l'annulation des commandes des produits d'exportation par des clients à Maurice. Des pays européens ont également hésité à importer des produits alimentaires de Madagascar surtout le litchi », a révélé Faly Rasamimanana, le Directeur général de Faly Export, qui plus est le vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toamasina lors d'une entrevue avec la presse hier.

Valoriser. Parmi les actions entreprises, des ordures qui se sont entassées au bord de la mer en face de l'école Saint Joseph à Toamasina ont été enlevées. En fait, « cet endroit est devenu une décharge pour la population environnante. Nous avons en tout mobilisé dix camions-bennes pour pouvoir les ramasser. La société Faly Export a mis à la disposition, un tracteur pour charger les camions tout en fournissant des gas oils servant à faire fonctionner certains véhicules. D'autres acteurs comme Talenta Académie, Sariaka Construction et un transporteur, ont également contribué à la réalisation de cette activité. Nous lançons en même temps un appel à la mobilisation des autres membres du secteur privé à se donner la main pour mener des actions de prévention de cette lutte contre les épidémies car ce n'est que le 1/5 des ordures qui a été ramassé dans le cadre de cet investissement social », a-t-il poursuivi. En attendant, le site a été déjà sécurisé sur autorisation de la commune urbaine de Toamasina pour éviter que d'autres personnes ne le salissent. Par ailleurs, ces promoteurs ont assaini samedi dernier le marché de Bazarikely en mobilisant seize camions-bennes. L'objectif étant de valoriser ces déchets à terme en effectuant un triage à la source.

Primes. Quant à la commune de Foulpointe qui a été d'ailleurs qualifiée de commune pilote en Afrique pour la mise en œuvre des deux systèmes combinés KAIZEN et HOREB, « Deux calèches ont été remises à la commune afin de ramasser les déchets dans des zones très reculées. Des primes seront également distribuées aux quartiers et aux écoles ayant eu des retombées positives de leurs meilleures pratiques d'hygiène. Et bientôt, des ateliers radiophoniques seront organisés afin de sensibiliser toute la population dans des actions d'assainissement. Nous avons pris cette initiative, étant donné que la plupart des produits d'exportation proviennent des régions d'Atsinanana et d'Analanjirofo », a soulevé ce vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toamasina.