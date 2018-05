Madagascar: Football-Cosafa Cup - Les Barea à la porte des quarts

Une revue qui peut d'ailleurs servir les intérêts des Barea dont l'objectif est d'aller le plus loin possible en ayant en mémoire qu'une victoire finale vaut 50.000 dollars.

Une rencontre jugée par les techniciens comme à la portée des Malgaches et que Franklin Andriamanarivo peut s'offrir le luxe de tourner son effectif en titularisant le feu follet de l'AJESAIA, Patrick, ou encore l'attaquant de JET Mada Carlos et même le néo CNaPS, Angelot. Bref, il y a de la matière car même Lôlôdy peut intégrer le groupe de départ pour mettre au repos Mika qui se trouve dans une forme étincellante.

