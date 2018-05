Madagascar: Energie nucléaire - Un nouveau H.D.R. à l'INSTN

Solofoarisina Wilfrid Chrysante, HDR en Physique nucléaire appliquée et Physique des hautes énergies, posant à la fois humblement et fièrement devant l'INSTN.

Solofoarisina Wilfrid Chrysante a soutenu son mémoire en vue de l'obtention du Diplôme de Titre-H.D.R. (Habilité à diriger des recherches) à l'Institut national des Son mémoire -fruit de 30 années de recherche émaillées de plus de 15 publications- est intitulé : « Contribution à la formulation unifiée de quelques lois physiques avec des modèles en utilisant des tenseurs : Cas des formules d'énergie et de la relation d'incertitude d'Heinsberg. »

L'un des principaux apports et applications pragmatiques de ce mémoire réside dans le fait qu'il servira de base théorique (avec des exemples pratiques à l'appui) pour impulser les recherches en matière d'énergie nucléaire : comment optimiser son exploitation par rapport au contexte malgache. Le Pr Solofoarisina Wilfrid Chrysante a notamment évoqué le cas des réacteurs nucléaires qui peuvent contribuer considérablement à réduire le problème de l'accès à l'eau potable et à l'électricité à Madagascar ; en mettant à profit l'eau de mer et en boostant l'énergie hydroélectrique.

Plaidoyer. La journée d'hier fut une occasion pour M. Solofoarisina Wilfrid Chrysante de faire un plaidoyer en faveur de l'énergie nucléaire, à l'endroit notamment des décideurs politiques : « Les recherches en énergie nucléaire peuvent être un puissant levier de développement pour Madagascar, car l'énergie nucléaire fait partie des énergies les moins chères d'exploitation, même si les investissements en amont et durant la mise en œuvre sont coûteux, la rentabilité à long terme est largement à la hauteur.

Ce qui manque c'est la volonté politique au niveau des instances dirigeantes. Toutefois, cela nous motive encore plus à pousser nos recherches et redoubler d'effort, car en tant que chercheurs en énergie nucléaire, nous avons une vision à long terme, et nous sommes confiants quant au fait que les générations futures profiteront des fruits de notre labeur. »

Par ailleurs, il convient de noter que, le jury de cette soutenance était composé de Raboanary Roland (Professeur titulaire) en tant que Président du jury ; M. Raoelina Andriambololona (Professeur Titulaire de Classe exceptionnelle) en tant que Directeur de HDR ; M. Randrianarivony Edmond (Professeur émérite) en tant que Rapporteur interne ; M. Manantsoa Victor M. (Professeur Titulaire) en tant que Rapporteur externe et M. Rakotomahanina Ralaisoa Emile ( Professeur titulaire émérite) et M. Rasolomanana Eddy Harilala (Professeur émérite) en tant qu'examinateurs.