Madagascar: Andasibe - Réouverture de la station de recherche piscicole de FOFIFA

La pisciculture continentale est classée comme une activité à faible investissement mais à bénéfices élevés.

Cette activité est également caractérisée par un rapide retour sur investissement tout en jouant un rôle indéniable en tant que source de revenus pour la population. Mais cette pisciculture continentale fait face à des contraintes en raison de l'absence d'orientation et de programmation scientifique. Les expérimentations sont insuffisantes et ne correspondent pas souvent aux besoins du secteur. Au niveau des petits producteurs, leurs moyens de production sont encore archaïques et ne leur permettent pas d'accéder à de nouveaux sites de pêche. Malgré tout, l'aquaculture est un secteur porteur pour le pays, et il est actuellement en phase de progression.

Développer la filière. Raison pour laquelle, la station de recherche piscicole de FOFIFA localisée à Andasibe dans le district de Moramanga, a été réhabilitée dans le cadre de la mise en œuvre du projet AMPIANA (Projet d'Appui aux Marchés Piscicoles en ANAlamanga). Ce projet financé par l'Union Européenne et le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), a pour objectif d'améliorer et de développer la filière piscicole à Analamanga. Ce projet AMPIANA est coordonné par l'ONG APDRA Pisciculture Paysanne, et fait intervenir le FOFIFA, le CIRAD et la Malagasy Professionnel de l'Élevage (MPE). La réhabilitation de cette station a été ainsi réalisée en concertation entre le Projet AMPIANA, le FOFIFA et le Madagascar National Parks (MNP).

Centre de collection. Outre les expérimentations sur la pisciculture, cette station qui a été réouverte est destinée à être un centre de production et de collection d'espèces d'élevages et d'espèces endémiques en appui au développement de la pisciculture à Madagascar. À travers le partenariat du FOFIFA et de diverses institutions de recherches internationales, plusieurs activités ont été déjà réalisées notamment sur les essais de reproduction et de productions d'alevins de poissons. Depuis, trois espèces (Carpe, Tilapia Macrochir et Tilapia du Nil) ont pu être stockés. Une expérimentation sur la comparaison des performances de pré-grossissement des souches GIFT et Haut-Plateaux a également été initiée.