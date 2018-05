Madagascar: Volley-Loisirs - Et cela prend de l'ampleur !

Selon Hery Andriatsivahiny, responsable de ce volley Loisirs à Tana « ce n'est pas une compétition officielle de vétérans. En fait, nous avons voulu faire jouer ceux qui n'ont pas de licence et qui ont 25 ans et plus. Il s'agit de s'amuser et de faire du sport pour la forme ». Ces matches de volley-ball se jouent en mixte car il y a peu de dames qui peuvent former des équipes. Les terrains de volley-ball de l'ESCA les accueillent. Les demi-finales sont prévues pour le 7 juillet et les finales le 14 juillet. Leur objectif à moyen terme est de créer des équipes de moins de 40 ans et des équipes de plus de 40 ans.

Résultats du 12 mai

ESCA vs.OSTIE : 3sets à 1(25-18/ 27-25/ 21-25/ 25-21)

TRESOR vs. AIRMAD: 3sets à 1(25-23/ 25-22/ 18-25/ 25-19)

AS ARO vs. ASB : 3 sets à 1(24-26/ 25-18/25-22/ 25-22)

PAOMA vs. CUA: 3sets à 2(17-25/ 25-10/ 26-24/ 22-25/ 15-12)

DATARENTY vs. SALAMA: 3sets à 1(28-21/ 25-17/ 21-25/ 25-20

Résultats du 19 mai

ARO vs. AIRMAD: 3 sets à 1

ASB vs. ESCA : 3 sets à 1

OSTIE vs. CUA: 3 sets à 1

PAOMA vs. SALAMA: 3 sets à 1

TRESOR vs. DATARENTY: 3 sets à 1

Résultats du 26 mai

CUA vs. ESCA: 3-0

ARO vs. DATARENTY : 3-1

OSTIE vs. SALAMA: 3-1

ASB vs. AIRMAD: 3-0

TRESOR vs. PAOMA: 3-1