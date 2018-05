Madagascar: Manjakandriana - Cinq maisons investies par une bande armée

Le premier rapport de la gendarmerie a fait état d'un amplificateur, de trois téléphones portables, de bagues en or et de panneau solaire parmi les objets volés. S'ajoute à cela la carte grise d'une voiture sans que le véhicule n'ait été volé. Une enquête a été aussitôt ouverte par le poste avancé d'Ambohimanarivo.

Ils n'ont rien laissé au passage et même les bagues de mariage ont été délestées par ce groupe d'hommes non cagoulés. Ils n'avaient aucune précipitation pour accomplir leur forfait. A preuve, dans l'une des ménages qu'ils ont attaqués, ces bandits vont jusqu'à emporter le panneau solaire situé au toit de la maison. L'acte s'est produit samedi dernier vers 23 heures. Il n'y avait aucune résistance de la part des victimes qui étaient sous menace d'armes.

Ils sont dotés de kalachnikov et de pistolet automatique. Au nombre de six, ces malfrats ont investi tour à tour cinq maisons d'habitation sises au village d'Ambohitrolomahitsy.

