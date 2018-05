Madagascar: Haute Cour de Justice - Bientôt opérationnelle

Le président de la République a sorti hier le décret n°2018-471 constatant la désignation de certains membres de la Haute Cour de Justice (HCJ). Une initiative considérée par certains observateurs comme « le médecin après la mort ».

En effet, la mesure a été prise après que la Haute Cour Constitutionnelle ait sanctionné le président Hery Rajaonarimampianina pour n'avoir pas respecté le délai légal de 12 mois prévu par la Constitution pour la mise en place de la HCJ. Aussi, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, Houssenne Abdallah et Rivotiana Richard Jean Bosco sont-ils les membres titulaires de la Haute Cour de Justice tandis que Razafindrakoto Lova et Raharinirina Sidonie sont leurs suppléants. Pour le Sénat, Manjany Bienvenue et Raparison Luc sont les membres titulaires. Ils sont suppléés par Ramahavalisoa Hanitra Eliane et Brigitte Rasamoelina. Pour ce qui est du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit (HCDDED), Tsiazonangoly Annick et Koera Ravelonarivo sont les membres titulaires tandis que Pages Claude Marcel et Tatagera Odilon sont les membres suppléants.

Haute Trahison. Désormais donc, les 11 membres de la Haute Cour de Justice sont au grand complet. On attend désormais la prestation de serment des membres pour que cette structure soit opérationnelle. Il serait également intéressant de voir quels vont être les premiers dossiers traités par cette Institution judiciaire. Selon l'article 131 de la Constitution, le président de la République peut être jugé devant la HCJ pour « haute trahison, violations graves ou répétées de la Constitution ou manquement à ses devoirs ». Pas plus tard que vendredi dernier, la Haute Cour Constitutionnelle a sanctionné Hery Rajaonarimampianina pour ne pas avoir respecté les dispositions constitutionnelles à propos de la mise en place de la HCJ. Histoire à suivre.