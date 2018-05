Madagascar: Russie-Madagascar - Mémorandum sur la santé

Signature du mémorandum d'entente entre le ministre de la Santé le Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo et l'ambassadeur russe à Madagascar Stanislav Akhmedov.

Un mémorandum entre le ministère de la Santé de la Fédération de Russie et le ministère de la Santé de la République de Madagascar a été signé, hier, à l'ambassade de Russie, à Ivandry. Le but de ce mémorandum est de renforcer et de développer la coopération paritaire et mutuellement avantageuse dans le domaine de la santé et de la science médicale entre les deux parties. Selon l'ambassadeur de la Russie à Madagascar, Stanislav Akhmedov, « ce n'est que le début, c'est le premier document signé et on continue ». Et d'enchaîner qu'« il faudrait soutenir le peuple malgache, et créer de ce fait un environnement sain pour la médecine ».

Coopération. Les deux parties contribueront au développement de la coopération, entre autres, la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, dont la vaccination, la formation et le perfectionnement professionnel des spécialistes dans la sphère de la santé publique, l'organisation et la gestion du système d'Etat de la santé publique, et la prévention des maladies non transmissibles.

Législation. Par ailleurs, la coopération dans le cadre du présent mémorandum se réalisera conformément à la législation des Etats parties. Il s'agit notamment de l'établissement des contacts directs entre les organisations russes et malgaches scientifiques, pédagogiques, thérapeutiques et médicales. Le financement se fera par entente des parties, à la base des accords séparés entre ces dernières. Notons que selon le ministre de la Santé Publique le Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo, un haut responsable russe se rendra à Madagascar au mois de juin.