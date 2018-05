Madagascar: « Demain » - Le duo de Rakroots et Rass qui fait le buzz sur le net

Quand un chanteur à tube en rencontre un autre, il ne peut en résulter qu'un autre tube...

Depuis la semaine dernière, le duo de Rass et Rakroots inonde la toile. Posté mercredi dernier sur youtube, « demain » compte déjà plus de 19 000 vues. Tous les ingrédients étaient effectivement réunis pour faire de ce titre « le tube de l'été » en France. Conçu par l'un des réalisateurs les plus reconnus du showbiz en France : Andry H, « Demain », avec ce zouk langoureux, un rythme avec lequel, on ne connaissait pas Rakroots, fait mouche.

En tournée en France, l'interprète de « Tania » qui a fait un Daniel Club à guichets fermés à Toulouse, un plein succès au Millénaire à Paris, malgré l'absence de Stéphanie, a profité de l'occasion pour tourner ce nouveau clip avec Rass, un jeune artiste que les Malgaches ont découvert grâce à son duo avec Raboussa. Il a eu raison car « Demain » est sur la même voie que « Tania » ou « Silako ».

Cette collaboration avec Andry H dont les œuvres ont déjà été aperçues sur les publicités de grandes marques et grands magasins Parisiens et italiens comme Calvin Klein, Unkut, Kikoo, Make up Forever... ou les pochettes d'album ou singles de grands artistes comme Jessy Matador, Kaisha , aussi les photos officielles des Miss Mayotte, Miss Espagne, contribue davantage au succès de son nouveau duo avec Rass.