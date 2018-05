Madagascar: Tennis / BMOI Premium - Les titres changent de mains

De nouveaux champions ont été sacrés dimanche au Country Club à l'Open Premium BMOI.

Mission réussie. Une fois de plus, l'organisateur a offert de beau tournoi aux inconditionnels de la petite balle jaune à Ilafy. Comme le plateau de cette édition était très relevé, tous les titres changent de main. Dans la catégorie père-fils, le sacre est revenu à Tiana Rasamimanana (Sipromad) et Thomas Rasamimanana (Fetissimo). Le duo s'est imposé en finale contre Frédéric Gautier et Quentin Gautier (Madacolor) au point décisif, 1/5 et 4/1. Le premier set a été remporté par les Gautier avant que les Rasaminanana égalisent le score. Quatre ans après, Tiana-Thomas Rasaminanana renoue avec le titre. Dans les hostilités féminines, deux nouveaux duos ont fait sensation en éliminant les « favorites du tournoi ». C'est par deux sets à zéro que Domoina Raharitsiresy (Sté Ranaivosoa)-Vony Ramanantseheno (Caisse d'Epargne) ont battu Angolatiana Razafindrakoto (Lambert Fialamboly) et Claudia Pichler (La Terrasse), 4/2 et 3/1.

Dans la catégorie masculine, les acharnements étaient intenses car il a fallu tous passer à la mort subite pour départager les finalistes. Jérôme Valentin (Telma) et Frédéric Wybo (Ultramaille) ont su tenir leur revanche dans le groupe Titanium. Battus en finale l'année dernière, ils se sont offerts du titre cette année après une victoire à l'arraché à la mort subite contre Manantsoa Ramiandrisoa et Alain Rakotobe (M3KAR), 6/1 et 2/4 point décisif. Une belle revanche qui inscrit les noms de ces deux pongistes au palmarès du BMOI Premium. Dans le groupe steel, Larry Andriamalala (Cetis) et Christian Rahelison (Guanomad) ont été sacrés mais, ils ont quand même bien souffert. C'est à la séance fatidique de mort subite qu'ils ont remporté la victoire en battant Stéphane Rajaonson (Links) et Eric Lavergne (Cas'A Nou) par 4/3 et 2/3. Rideau alors sur cette édition 2018 sur une très belle note de satisfaction.