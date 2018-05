L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a organisé, du 14 au 17 mai 2018, à Fada N'Gourma, un atelier sur l'environnement et l'écosystème des réseaux et services de communication électronique et des postes au profit du monde judiciaire de l'Est et du Centre-Est.

En vue de faciliter l'appropriation des textes régissant le secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a initié une série d'ateliers régionaux au profit du monde judiciaire, notamment les magistrats. Les villes de Fada N'Gourma, de Koudougou et de Banfora sont les trois chefs-lieux de régions choisis pour abriter, tour à tour, les sessions.

D'emblée, c'est la capitale de la région de l'Est qui a accueilli, du 14 au 17 mai 2018, la première étape des tournées régionales de l'ARCEP. Ainsi, pendant quatre jours, les participants, venus de l'Est et du Centre-Est ont été outillés sur l'environnement et l'écosystème des réseaux et services de communication et des postes.

Lequel environnement, selon le président de l'ARCEP, Charles Milogo, est marqué, d'une part, par de perpétuelles évolutions techniques et technologiques, et, d'autre part, par des phénomènes tels que la cybercriminalité.

Du reste, l'organisation institutionnelle du secteur, l'épineuse question de la protection des données à caractère personnel, le cahier des charges des opérateurs, les missions et attributions de l'ARCEP, le commerce électronique, la sécurité des systèmes d'information, la confiance numérique et le marché postal sont, également, d'autres sous-thèmes abordés durant la session.

Appliquer rigoureusement la réglementation

L'objectif, pour Charles Milogo, est de consolider la collaboration entre l'ARCEP, le pouvoir judicaire et les autres institutions publiques et d'amener les magistrats à s'approprier les textes régissant le secteur des communications électroniques et des postes.

Les participants, eux, semblent être satisfaits de la qualité de la thématique abordée. C'est le cas du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Tenkodogo, Adama Ouédraogo.

Pour lui, la session a été très bénéfique d'autant plus qu'elle lui a permis de renforcer ses connaissances et de se familiariser avec la réglementation en vigueur. Le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Bogandé, Moumouni Sibalo, a abondé dans le même sens que son homologue.

«De plus en plus, les contentieux autour des questions d'implantation de pylônnes et de qualité des services offerts par la téléphonie mobile sont récurrents. A ce sujet, la formation nous a permis d'avoir les rudiments nécessaires pour y faire face», a-t-il dit.

Fondant son argumentaire sur le rôle que joue l'économie numérique de nos jours, le représentant du président de la Cour d'Appel de Fada N'Gourma, Ousman Birba, a indiqué que seuls des garde-fous permettront d'assainir le milieu des communications électroniques et des postes. Mais, au préalable, a-t-il souligné, ces normes doivent être connues et appliquées rigoureusement par les acteurs.

Cette session, de son avis, va contribuer à relever les défis sus-mentionnés. Toujours à ce sujet, le conseiller technique du ministre en charge de la justice, Abdul-Jabbar Maïga, a affirmé qu'il est possible de limiter les dégâts pourvu que le respect de la réglementation s'impose à tous.

Pour réussir la mission à elle confiée tout au long des tournées, l'ARCEP a associé d'autres institutions telles que le ministère en charge de l'économie numérique et des poses, la Commission de l'informatique et des libertés et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et les opérateurs des téléphonies.