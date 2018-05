Burkina Faso: Développement de la filière anacarde

A terme, la mise en œuvre du projet va apporter 18 milliards de F CFA au Burkina Faso comme crédit carbone (qui est calculé en fonction de la quantité de carbone produit par le pays. Plus la production diminue, plus le crédit carbone augmente).

Ainsi, « une filière bien organisée, permettra aux acteurs d'avoir la bonne pratique pour accroître la productivité et leurs revenus. Cela passe par la maitrise des systèmes de suivi, de plantation, de production, de collecte et de commercialisation », a indiqué le ministre.

Articulé autour de trois composantes, à savoir l'appui à la production et à la séquestration du carbone, le développement de la chaîne de valeur ajoutée d'anacarde, la coordination et la gestion, le projet compte, entre autres, accroître les plantations agroforestières à 25 000 ha, créer cinq unités de transformations, dix centres de cuisson et cinq centres de décorticage.

D'un montant total de 6 446 170 000 F CFA, la BAD financera à hauteur de 4 000 000 dollars US, soit environ 2 000 000 000 francs CFA sous forme de prêt, remboursable en 30 ans avec un différé d'amortissement de 10 ans. Et les prêts seront octroyés aux bénéficiaires à un taux de 7%.

Ainsi, le pays va reprendre sa position de 1er pays producteur d'anacarde de la sous-région selon lui. En effet, l'objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural et à l'augmentation de la capacité de séquestration de carbone. « Cela se fera à travers la recherche, la production, la commercialisation et l'industrialisation de la filière », a-t-il souligné.

L'accord de prêt entre le Burkina Faso et la banque a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, le jeudi 24 mai 2018. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Batio Nestor Bassière, l'adoption de ce projet de loi, donne la possibilité au gouvernement de développer le secteur.

Pour organiser le milieu et améliorer la production, le ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique veut mettre en œuvre un Projet d'appui au développement de l'anacarde dans le bassin de la Comoé avec l'appui financier de la Banque africaine de développement (BAD).

En plénière, ce jeudi 24 mai 2018 à Ouagadougou, l'Assemblée nationale, a adopté à l'unanimité, le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement du Projet d'appui au développement de l'anacarde dans le bassin de la Comoé pour la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts (PADA/REDD+).

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.