Congo-Kinshasa/Nigeria: Amical FIFA - La RDC tient en échec le Nigeria

Les Léopards ont contraint, le 28 mai au stade de Libération de Port Harcourt, les Supers Eagles au résultat d'égalité d'un but partout. Le pays hôte se prépare pour la Coupe du monde Russie 2018 et se retrouve dans le même groupe que l'Argentine de Lionel Messi.

Au coup d'envoi de la partie donnée par l'arbitre ghanéen Apoh, le onze de départ de Florent Ibenge est constitué d'Antony Mossi Ngawi (Chiasso/D2 Suisse) titularisé dans les perches ; et en défense, il y a eu Djo Issama Mpeko (Mazembe) sur le flanc droit de la défense et Glody Ngonda (V.Club) à gauche. Padou Bopunga (V.Club) et Christian Luyindama (Standard de Liège/Belgique) ont été postés dans l'axe. Au milieu de terrain, Florent Ibenge a fait confiance à Yannick Bangala (V.Club) et son coéquipier en club Nelson Munganga comme deux sentinelles devant la défense, alors que Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique) a été le dépositaire du jeu des Léopards. Le trio d'attaque des Léopards s'est composé des excentrés Francis Kazadi (DCMP) à droite et Meshak Elia (Mazembe) à gauche tandis que Beni Afobe Tunani (Wolverhampton/D2 Angleterre) a été le danger au cœur de la défense nigérianne.

Le sélectionneur franco-allemand, Gernot Rohr, des Super Eagles du Nigeria a titularisé Francis Uzoho (Deportivo Fabri/D2 Espagne) dans les perches, et dans le champ, Elderson Echiejile (Cercle de Bruges/Belgique), William Ekong (Bursaspor/Turquie), Léon Balogun (Mayence/Allemagne), Tyronne Ebuehi (Benfica/Portugal), Ogenyi Onazi (Trabzonspor/Turquie), Joel Obi (Torino/Italie), Oghenekaro Etebo (Las Palmas/Espagne), Kelechi Iheanacho (Leicester/Angleterre), Junior Lokosa (Kano Pillars/Nigeria) et Simeon Nwankwo (Crotone/Italie).

Les deux équipes ont entamé la partie dans un faux rythme imposé par le Nigeria. Les Supers Eagles ont rapidement pris l'avantage au tableau d'affichage, en ouvrant le score à la 15e mn : le défenseur William Ekong a trouvé la faille, après avoir profité d'un manque d'agressivité de la défense congolaise lors d'une balle arrêtée. Mais les hommes de Florent Ibenge ont accaparé le cuir après avoir encaissé ce but, même si leurs offensives n'ont pas été incisives. Les Léopards ont tenté de développer leur jeu sur une pelouse naturelle assez difficile, sans cependant arriver à inquiéter véritablement la défense nigériane. A la fin d'une bonne première période des Congolais bien plus fluides dans l'entrejeu, le score est toutefois d'un but à zéro pour le pays hôte.

En seconde période, Fabrice Luamba (V.Club) et Lema Mabidi (Raja de Casablanca/Maroc) ont pris la place de Munganga et Bangala. Et à un vingt minutes de la fin du temps réglementaire, Tulengi a remplacé Mpoku, alors que Malango a pris la place d'Afobe. Et à la 79e mn, le capitaine Issama Mpeko est fauché dans la surface de réparation. Le penalty accordé par l'arbitre ghanéen a été transformé par Ben Malongo qui inscrit son premier but en sélection. Avant ce penalty, Alex Awobi d'Arsenal a fait son entrée dans l'aire de jeu pour dynamiser le milieu de terrain nigérian qui a beaucoup plus subi au cours de cette rencontre. À la 84e mn, Kabongo Kasongo de Zamalek a célébré sa première sélection en prenant la place de Meschak Elia, et Cédric Ngulubi de Sanga Balende a remplacé Francis Kazadi dans le temps additionnel de cette partie qui s'est achevée sur ce résultat de parité d'un but partout.