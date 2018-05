Congo-Kinshasa/Nigeria: Les Léopards soumis au contrôle contre Ébola à Port Harcourt

La Fédération congolaise de football (Fécofa) a officiellement regretté le traitement réservé à l'équipe nationale, à son arrivée à l'aéroport de Port Harcourt. La RDC devrait jouer, le 28 mai, un match amical contre le Nigeria qui prépare la phase finale de la Coupe du monde Russie 2018.

Les Léopards de la RDC ont affronté, le 28 mai, les Super Eagles du Nigeria en match amical de date Fifa. La sélection congolaise, conduite par le sélectionneur Florent Ibenge, a été désagréablement surprise à son arrivée à Port-Harcourt où s'est déroulée la rencontre. L'avion transportant les Léopards a été immobilisé sur la piste pendant deux heures. La police aux frontières a exigé un contrôle de la maladie à virus Ebola qui sévit plutôt dans la province de l'Équateur.

À ce sujet, la Fécofa a publié un communiqué de presse. Elle «déplore le traitement réservé à la délégation de l'équipe nationale senior de la République démocratique du Congo qui est partie pour le Nigeria et plus précisément à Port Harcourt pour livrer le match amical international contre l'équipe nationale correspondante. Trois journalistes de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) ont été refoulés à partir de l'aéroport de Port Harcourt et l'avion affrété fut immobilisé pendant quatre heures du temps. Tout ceci est consécutif aux dispositions prises par le pays hôte pour éviter la contamination par le virus Ébola. Par conséquent, la Fédération nigériane de football n'y est pour rien », indique le communiqué.

«C'était un véritable chemin de croix, un véritable parcours du combattant, dirait-on, pour finalement franchir la frontière nigériane. On aura mis plus de temps à la quarantaine sanitaire et à l'immigration à l'aéroport international de Port Harcourt que de temps de vol... », a indiqué l'instance nationale de football qui note que le sélectionneur Florent Ibenge et ses joueurs vont subir des contrôles répétés jusqu'à leur départ du Nigeria. «Il a été enjoint au médecin traitant des Léopards, le Dr Jean-Pierre Bungu Kakala, de procéder journellement à un double prélèvement de température, le matin et le soir, de tous les membres de la délégation des Léopards. Toutes ces données sont transmises à l'autorité sanitaire du gouvernement du Nigeria à l'OMS et à l'OIM. Des contre-vérifications sont également opérées tous les jours, jusqu'au départ de la délégation du Nigeria. (... ) Le docteur abat ainsi le gros du travail psychologique au niveau des athlètes surtout, pour qu'ils ne trouvent pas en ces contrôles sanitaires une forme de harcèlement, de tracasseries... Comprenne qui pourra... », a fait savoir la Fédération.

L'on rappelle que quatre joueurs professionnels évoluant en Europe font partie des Léopards alors que plusieurs se sont absentés pour diverses raisons, surtout des blessures. Il s'agit, entre autres, de Firmin Mubele de Toulouse en France, Cédric Bakambu de Beijing Guoua en Chine, Gaël Kakuta et Harisson Manzala d'Amiens, Wilfried Moke de Konyaspor en Turquie, Chancel Mbemba de Newcastle, Aaron Tshibola de Kilmarnock en Écosse, Britt Assombalonga de Middlesbroug en Angleterre, Neeskens Kebano de Fulham en Angleterre en France, etc.

Les quatre joueurs sont Paul-José Mpoku et Christian Luyindama du Standard de Liège, Benik Afobe Tunani de Wolverhampton en D2 anglaise, et le gardien de but Antony Mossi Ngawi de Chiasso en D2 Suisse. Il y a également des joueurs qui se sont expatriés dans d'autres pays africains comme Kabongo Kasongo de Zamalek d'Égypte, Beaubo Ungenda de Primeiro do Agosto en Angola, Lema Mabidi de Raja de Casablanca. La liste continue avec des joueurs qui évoluent au pays, principalement ceux de V.Club (Glody Ngonda, Padou Bompunga, Yannick Bangala, Fabrice Luamba, Neslon Munganga et Emmanuel Ngudikama), Mazembe (Djo Isama, Arsène Zola, Kevin Mondeko, Meshac Elia et Ben Malango), Sanga Balende (Cédric Ngulubi, Auguy Kalambayi), Daring Club Motema Pembe (Ricky Tulengi et Francis Kazadi) et Maniema Union (Jackson Lunanga).