Cameroun: L'entraineur John Toshack préfèrerait les Lions indomptables à Antalya Sport de Turquie

Selon les patrons d'Antalyaspor, « John Toshack est un célèbre entraineur ». Et pour la prochaine saison, l'entraineur gallois est leur priorité. Les dirigeants de l'ancien club de Samuel Eto'o insistent pour faire de lui le futur directeur technique de l'équipe.

« Antalyaspor et John Toshack sont en pourparlers », annonce le site d'informations turc, sportukiye.com. Pour ces derniers, le recrutement de l'entraineur gallois pourrait faciliter la venue « de footballeurs talentueux et de haut niveau d'Angleterre et d'Espagne ».

Et au dire des médias turcs, le club d'Antalya s'apprête à lui faire une très belle offre. Seul hic ? Un autre club, cette fois, du championnat iranien est également rentré en contact avec l'entraineur. Des sources parlent d'une offre dépassant les 600 000 euros /mois, et ce pendant 10 mois.

John Toshack : priorité du Cameroun

Candidat finaliste au poste de sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, John Toshack ne s'est pas encore décidé, apprend-on de son agent. Et même si les offres d'Antalyaspor et du club iranien sont « très intéressantes », pour le technicien, la priorité est à la sélection camerounaise qu'il espère entrainer et amener à la victoire finale, lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de juin-juillet 2019. En attendant la décision du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Antalyaspor et le club iranien espèrent avoir la réponse du technicien dans quelques jours.

Pour mémoire, John Toshack est un ancien footballeur international gallois. Il a notamment évolué à Liverpool, club avec lequel il remporte trois titres de champion d'Angleterre (1973, 1976 et 1977) mais aussi la FA Cup en 1974, la Coupe Uefa en 1973 et 1976 et pour finir, la Coupe d'Europe des clubs champions (devenue la Ligue des champions) en 1977 et 1978. Devenu entraineur dans les années 80, il a connu un grand succès avec le Real Madrid, club dont il est avec l'Italien Fabio Capello le seul à avoir entrainé deux fois de suite. Arrivé à Madrid en 89, il termine deux fois champion (89 et 90) et vainqueur de la Coupe 89. Avant de passer sur les bancs de Swansea, du Sporting Portugal, de Saint-Etienne, du Pays de Galles, de Besiktas (vainqueur de la Coupe de Turquie en 1998), du Whydad Casablanca et bien d'autres.

En tout état de cause, John Toschack, a le pedigree le plus à même d'impulser la renaissance de l'équipe de football du Cameroun qui en dépit de sa victoire à la Can Gabon 2017, manque de panache, de solidité et de fond de jeu.