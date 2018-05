Tunisie: Eclectiques

La kharja de la Médina, qui a eu lieu le vendredi 25 mai à 22h30, a connu la participation des troupes de la Hadhra et de l'Issaouia qui ont animé et égayé les rues de la Médina ainsi que la place Sidi Yahia. Les chants liturgiques, la danse des étendards, les sons de la percussion et de la musique rythmique ont attiré une foule nombreuse enthousiaste.

Néanmoins, une autre soirée musicale tuniso-française a été organisée le même jour à partir de 22h00 au musée archéologique de Sousse. Elle a été animée par 3 concertistes doués et à qualités artistiques confirmées quant à l'exécution instrumentale harmonique. Il s'agit de «Mohamed Amine Kalai» à la cithare, «Maia Darmé» à la harpe et «Ali Marmouch» à la percussion.

Ont été programmées au cours de cette manifestation d'autres soirées. Nous citons celle animée par le groupe «Dandana» sous la férule de Sofiane Khéchine avec la participation du chanteur Hayder Amir (samedi 26 mai à 22h.30 au Ribat), la représentation baptisée «Bourekta ya Ramadan» et animée par la troupe de l'association Sombati de la musique arabe de Sousse (dimanche 27 mai à 22h30 au Ribat), la soirée de contes fdaoui animée par l'artiste Laâroussi Zbidi (mardi 29 mai, 22h30, à la place des arts),

La soirée «Fdaoui» de Imed Oueslati (mercredi 30 mai , 22h30, à la place des arts), la soirée spéciale au cours de laquelle seront honorés les littéraires de la région lauréats de prix nationaux (samedi 2 juin, 22h30, au Ribat), la soirée musicale animée par le groupe «Olfa» de femmes artistes (dimanche 3 juin, 22h30, au Ribat), le concert de la troupe nationale de musique sous la férule du Maestro Mohamed Lassoued avec la participation de la chanteuse Mehrezia Touil (lundi 4 juin, 22h30, au Ribat), la soirée de Soulamia avec l'inclusion d'une représentation Fdaoui, constituant une originalité dans le programme (lundi 4 juin, 22h30, à la prison de Messadine), la soirée musicale et poétique en langue française avec la participation de l'association des Tunisiens amis de la francophonie( mercredi 6 juin, 22h00, au musée archéologique ), la soirée de poésie populaire et de la chanson bédouine animée par Mabrouk Abdelmoula et Brik Sâafi (jeudi 7 juin, 22h30 à la place des arts ), spectacle de musique animé par l'artiste Noureddine B.Aicha (vendredi 8 juin, 22h30 au Ribat), le concert de la troupe de la rachidia de Sousse (samedi 9 juin, 22h30 au Ribat) et enfin la soirée de clôture animée par l'artiste Olfa Ben Romdhane prévue le dimanche 10 juin à 22h30 au Ribat.