Algérie: La saison de tous les défis

En conservant également son titre de champion de Tunisie, la saison 2017/2018 est plutôt réussie pour l'Espérance Sportive de Tunis qui a connu des difficultés lors de la première moitié de la saison après l'élimination en quarts de finale de la dernière édition de la Ligue des champions.

L'année du centenaire

Tout cela pour dire que la Ligue des champions, édition 2018, a une importance particulière puisqu'elle survient l'année où le club de Bab Souika fête son centenaire.

Par ailleurs, le Comité exécutif chargé d'organiser les festivités du centenaire est à pied d'œuvre et a même décidé, il y a une semaine, d'accélérer la cadence. Le Comité se réunira désormais deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, en présence du président du club, Hamdi Meddeb.

En cette année de centenaire, il vaut mieux éviter les faux pas, particulièrement en Ligue des champions. L'équipe jouera également sur trois autres fronts : un titre de champion de Tunisie à conserver, une revanche à prendre en Coupe de Tunisie après l'élimination précoce la saison dernière au stade des seizièmes de finale et, enfin, la Coupe arabe des clubs champions, un autre trophée que les «Sang et Or» chercheront à conserver.

C'est dire que la saison 2018/2019 s'annonce chargée en défis pour Khaled Ben Yahia et ses hommes. Pour s'y bien préparer, staff technique et joueurs entameront ce vendredi la préparation de l'intersaison. Ils auront un mois et demi avant d'aborder leur première sortie officielle du nouvel exercice, le 17 juillet prochain sur la pelouse centrale du Stade olympique de Radès où ils affronteront les Ougandais de Kampala City pour le compte de la troisième journée de la phase des poules de la C1 africaine.

Les «Sang et Or» enchaîneront à partir du 8 août par la Coupe arabe des clubs champions, date de la tenue des seizièmes de finale aller de cette compétition. Pour l'occasion, Mohamed Ali Moncer affrontera son ancien club, Ittihad Alexandrie. Bref, c'est la saison de tous les défis pour Khaled Ben Yahia et ses joueurs. Et pour avoir les moyens de ses ambitions, la direction du club s'active en toute discrétion sur le marché des transferts. Ce qu'on sait, c'est que Khaled Ben Yahia a fixé ses besoins en matière de recrutements : un renfort par compartiment. Il en aura besoin s'il veut aller loin en Ligue des champions et l'emporter au final. C'est le vœu le plus cher de Hamdi Meddeb et les supporters du club en cette année du centenaire.