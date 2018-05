Tunisie: Le président Caïd Essebsi expose aujourd'hui la solution tunisienne

C'est ce qu'a déclaré, hier, à l'agence TAP, Aida Klibi, conseillère auprès de la présidence de la République chargée des relations médias.

Le président Caïd Essebsi prononcera, à cette occasion, une allocution dans laquelle il évoquera les positions de la Tunisie par rapport à la crise libyenne ainsi que les efforts déployés pour parvenir à un règlement politique global en Libye.

Selon la même source, cette conférence aura lieu en présence de pays voisins et de pays concernés par la crise libyenne ainsi que des organisations internationales et régionales. Seront également présents le représentant du gouvernement libyen et une délégation d'acteurs politiques représentant les principales institutions de la Libye.

D'après un communiqué du Palais de l'Elysée, «les responsables libyens et la communauté internationale seront invités ce jour-là à s'engager dans la mise en œuvre d'une feuille de route politique inclusive, pour sortir de la crise qui affecte le pays et la région depuis plusieurs années».

«Après sept ans de conflit et de tensions, cette conférence inédite -- qui s'inscrit dans la continuité des efforts menés depuis 2011 par la communauté internationale et l'ONU -- vise à ouvrir une nouvelle période de stabilité et de coopération, attendue par tout le peuple libyen», précise l'Elysée.

Vendredi dernier, le président Caïd Essebsi a reçu, au Palais de Carthage, le Haut Conseil de l'Etat libyen Khaled al-Mechri. Au cours de l'entretien ont été passées en revue les actions entreprises par la Tunisie dans le cadre de l'initiative tripartite et avec les parties libyennes pour impulser le processus de règlement politique.