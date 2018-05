Tunisie: L'Economie dans le monde

Le deuxième round des négociations qui porte sur l'Accord de libre échange complet et approfondi (Aleca) a démarré, lundi, à Tunis.

Les deux parties ont eu un premier round de négociations sur cet accord approfondi en avril 2016. C'est une rencontre qui se déroule à la présidence du gouvernement, entre les négociateurs et des représentants de la société civile en présence du secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Hichem Ben Ahmed, négociateur en chef de la partie tunisienne et son homologue européen. Un troisième round est prévu pour la période octobre-novembre entre les deux partenaires. La Tunisie bénéficie, depuis novembre 2012, du statut de partenaire privilégié de l'UE, son premier partenaire commercial et économique.

Le pétrole décroche encore en Asie

Les cours du pétrole continent leur baisse lundi en Asie, dans le sillage d'une fin de semaine déjà dans le rouge, les marchés anticipant une possible augmentation de la production de l'Opep et de ses partenaires. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet également, perdait 1,35 dollar à 75,09 dollars. Face à la hausse marquée des prix ces derniers mois, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires pourraient assouplir leur accord de limitation de la production, ce qui avait déjà pesé sur les prix du 25 mai 2018, selon le site «Prix du baril».

Réserves en or : l'Algérie et la Libye en tête

L'Algérie et la Libye sont en tête des pays maghrébins détenteurs de réserves en or, selon le dernier rapport du Conseil mondial de l'or. Alger serait ainsi en possession de 174 tonnes de réserves, suivi de la Libye avec 117 tonnes. Loin derrière arrive le Maroc avec 22 tonnes, alors que la Tunisie, le Bahreïn, le Yémen et Oman se partagent à eux quatre 14 tonnes d'or. D'après le Conseil mondial de l'or, c'est l'Arabie Saoudite qui caracole en tête des pays arabes avec 323 tonnes de réserves, alors qu'un pays comme les Emirats Arabes Unis, connu pour son opulence, n'en détient que 8 tonnes. Enfin, ce sont les Etats-Unis qui occupent le haut du podium mondial avec des réserves en or qui s'élèvent 8133 tonnes, selon le site maghreb-intelligence.