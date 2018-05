Burkina Faso: Situation nationale - Le FPR « exige la démission de Paul Kaba Thiéba »

document

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, doit démissionner. C'est l'avis du Front patriotique pour le renouveau (FPR) qui fait une analyse de la situation sociopolitique et économique nationale qu'il juge chaotique. Lisez plutôt !

« Peuple du Burkina Faso, Chers Patriotes engagés.

Après deux ans et demi de gestion du pouvoir d'Etat par ceux qui nous gouvernent en ce moment, le constat désolant et alarmant nous oblige à réagir dans l'intérêt du peuple qui souffre.Face à un terrorisme aggravant et particulièrement dangereux, le FPR salue et félicite le courage des Forces de défense et de sécurité.

Aussi, Le parti interpelle à nouveau et se demande si le Nord du Burkina Faso fait encore partie du pays, en tenant compte de l'aveu de faiblesse flagrant du gouvernement Paul Kaba Thiéba.Comme il fallait s'y attendre, le digne représentant de l'Etat, le préfet, Patrice Kaboré, a été assassiné sans aucune bonne réaction officielle de l'Etat à part un simple communiqué laconique d'un ministère.

Face à une situation économique calamiteuse, la gestion spécieuse des affaires de l'Etat s'est traduite par une dégradation considérable des conditions de vie de la plupart des Burkinabè. Le travail et les opportunités se font rares et personne ne voit véritablement une porte de sortie radieuse. Les travailleurs du public et du privé sont partagés entre désespoir, colère et indignation.

Certaines unités économiques sont obligées de mettre la clé sous la porte et libérer leur personnel.Le quotidien de nos compatriotes est marqué par des coupures d'électricité continues, désagréables et handicapantes. Au lieu de trouver les solutions aux préoccupations des travailleurs et des ménages, le gouvernement semble opter pour l'irresponsabilité, le dilatoire et le confort des ministres.

Quel cynisme !!!Et comme si tout cela ne suffisait pas, notre Premier ministre participe de façon passive à la profanation du drapeau national (quelle honte !). C'est la toute première fois dans l'histoire du Burkina Faso, qu'un Premier ministre tombe aussi bas et doit porter la responsabilité de la profanation du drapeau, symbole et fierté nationale.

Cela remet en cause l'engagement patriotique de ceux qui nous gouvernent actuellement et montre clairement qu'il y a soit un désintérêt, soit une méconnaissance des valeurs chères au peuple Burkinabè.Le bilan obtenu par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, prouve que le Burkina Faso n'a plus rien à espérer de lui.

Son gouvernement semble être clairement nocif au peuple burkinabè.Au regard de ce qui précède, le FPR, parti d'opposition engagé pour le Renouveau du Burkina Faso, demande et exige la démission pure et simple du Premier ministre Paul Kaba Thiéba dans l'intérêt supérieur de la Nation.

Vive la Jeunesse du Burkina, Pour le Bureau exécutif national

Vive le FPR,

Dieu bénisse le Burkina Faso. »

Le président national