Burkina Faso: Droit de grève - L'UAS rappelle le gouvernement à l'ordre

L'Unité d'action syndicale (UAS) a animé, le vendredi 25 mai dernier à la Bourse du travail de Ouagadougou, une conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité nationale marquée par de nombreux arrêts de travail. Elle n'a pas porté de gants pour tancer le pouvoir quant aux « nombreuses atteintes aux libertés syndicales et démocratiques dont sont victimes de nombreux syndicats ».

Intervenant en sa qualité de porte-parole des 19 signataires de la déclaration, Ouangré Norbert, secrétaire général adjoint de la Confédération générale des travailleurs burkinabè (CGT-B), a dénoncé « les atteintes aux libertés démocratiques aussi bien dans la pratique que dans le discours de nos autorités ».

« Ces derniers temps, de nombreux syndicats ont subi des atteintes à leurs libertés d'organiser des manifestations sur leurs lieux de travail.

Il en a été ainsi pour les syndicats du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, du ministère du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, du ministère de l'Urbanisme et de l'habitat, du gouvernorat du Centre-Ouest, etc. », a-t-il dit d'entrée pour planter le décor.

Poursuivant son intervention, le secrétaire général adjoint de la CGT-B a fustigé l'attitude du gouvernement qui, au lieu de prêter une oreille attentive aux revendications des travailleurs qui, du reste, sont légitimes, brandit plutôt le fouet en s'adonnant à des actes d'intimidation et de musèlement des syndicats.

« En réponse aux lettres de ces syndicats annonçant des sit-in, les ministères ont répondu sur la base d'un avis juridique du Conseil d'Etat, que les sit-in étaient illégaux. En application de ces réponses, les lieux des sit-in ont été investis par les forces de sécurité », a-t-il dénoncé.

Malgré « toutes ces entraves visant à les détourner de leur objectif », ces organisations syndicales se disent déterminées à défendre vaille que vaille les libertés comme la prunelle de leurs yeux car, disent elles, sans liberté, point de possibilité d'obtenir ou de défendre un quelconque acquis.

« L'histoire de notre pays témoigne d'un attachement constant du mouvement syndical à l'exercice des libertés et de luttes résolues et victorieuses que nos devanciers ont menées contre toutes les tentatives de confiscation des libertés démocratiques et syndicales », rappelle-t-il.

Norbert Ouangré s'est adossé aux textes relatifs aux conventions du Bureau international du travail (BIT) ratifiés par notre pays reconnaissant la liberté pour les citoyens et les travailleurs d'organiser des manifestations sur leurs lieux de travail.

« Du reste, indique M. Ouangré, sur requête du ministre de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, adressée au BIT en 2014, celui-ci a clairement répondu que : « tant que la grève reste pacifique, les piquets de grève et l'occupation des locaux devraient être permis.

Les limitations aux piquets de grève et à l'occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique ».

S'inspirant de cette déclaration, le SG de l'UAS a interpellé le gouvernement sur la nécessité de se conformer aux textes nationaux comme internationaux et de respecter le droit inaliénable des travailleurs et des citoyens à organiser des rassemblements sur les lieux publics, notamment sur les lieux de travail.