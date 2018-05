Mali: Ras Bath - « L'Adéma a trahi le peuple malien »

Ras Bath, le porte-parole et le guide des CDR a fait le procès en règle de l'Adéma, le 25 mai dernier, au lancement de la campagne de Dramane Dembélé. Sous les ovations des militants Adéma.

Invité au lancement de la campagne de Dramane Dembélé, au Mémorial Modibo Kéita, le 26 mai, jour de création de l'Organisation de l'unité africaine, OUA, ancêtre de l'Union africaine, UA, le porte-parole des CDR, Ras Bath, a fustigé l'attitude de l'Adéma.

'Autrefois plus grand parti africain, après l'ANC, les animateurs actuels, en refusant d'aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir, selon la vocation même du parti, et alors qu'ils bénéficient d'une subvention de l'Etat pour ce faire, les dirigeants actuels ont trahi le peuple malien. Dès lors, nous sommes fondés à porter plainte contre l'Adéma ».

Le porte-parole des CDR a longtemps été ovationné. Au passage, il est revenu sur la visite de IBK à Kangaba et les propos qu'il a tenus, et qui ne manqueront pas d'animer le landernau politique cette semaine et les jours à venir.