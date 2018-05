Angola/France - Signature de quatre accords de coopération

Paris — L'Angola et la France ont signé lundi, à Paris, quatre accords de coopération stratégique, dans le cadre de la visite officielle du Président João Lourenço à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron.

Il s'agit des accords dans le domaine de la défense ; la convention avec l'Agence Française de Développement (AFD) dans le domaine de l'Agriculture ; la convention sur la subvention des études avec le Fond pour l'Expertise et le Renforcement des capacités de l'Agence Française de Développement ; et l'Etablissement du Proparco-Promotion et participation pour la Coopération Economique - Filiale de l'ADF pour le secteur privé.

Après la signature des protocoles, João Lourenço et Emmanuel Macron ont tenu un point de presse au cours duquel, ils ont réaffirmé l'engagement de leurs pays à voir les accords appliqués pour le bénéfice de deux peuples dans tous les domaines de connaissance.

Selon le numéro un angolais, son pays veut établir avec la France un véritable partenariat stratégique , appuyé sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération dans les secteurs de l'éducation, la culture, la politique, la défense et la sécurité, principalement la partie économique et des entreprises.

João Lourenço a expliqué les raisons du choix de Paris comme première capitale de sa tournée dans les pays de l'Union Européenne, précisant que cela servait de signal de confiance et de compromis aux principes discutés et assumés par les deux nations.

Il a convié les hommes d'affaires de deux pays à investir dans les deux territoires, et a remercié l'intérêt de plus de 80 principales entreprises présentes dans l'agenda de travail, ce qui fait croire au succès des accords signés.

Le Chef de l'Etat angolais a mis en relief la volonté de l'Angola à renforcer les relations pour s'affirmer comme membre-observateur de l'organisation internationale de la Francophonie pour l'important rôle que cette institution joue dans le monde, surtout en Afrique.

"De notre côté, nous ferons tout ce qu'il faut pour les importants accords signés soient appliqués », a conclu João Lourenço à côté de son hôte Emmanuel Macron.

De sa part, le Président français a montré son entière disponibilité pour renforcer la coopération avec l'Angola, affirmant que son homologue aura tout son appui pour développer les secteurs d'intérêt commun.

"La France accompagne et encourage l'engagement de l'Angola dans la stabilisation des sous-régions africaines, principalement en Afrique Centrale et Australe », a-t-il dit.