Tunisie: Ramadan et ses digressions

Qu'est-ce qui préoccupe les Tunisiens en ce moment ?

Pas l'essentiel. Pas ce qui préoccupe, vraiment, le pays. Ni l'état «souffreteux» des finances publiques, ni le maintien ou non du gouvernement et du chef du gouvernement, ni encore le «Carthage 2» qui, à part son éventuel contenu, «supplante» la première de nos lois : la constitution, rien de moins !

De tout cela, visiblement, pas grand monde n'a cure. Les sondeurs n'ont, du reste, aucun mal à le démontrer : tous, ou presque, y compris, parfois, les plus futés d'entre nous, n'avons d'attention et de souci que pour ce qui est de tradition et d'usage durant le mois saint.

Deux à trois jours, d'abord, pour la sempiternelle polémique des cafés. Sempiternelle est trop dire ; «depuis la révolution», plutôt. C'est à partir de cette date, hélas, que les Tunisiens, en vertu d'on ne sait quel étrange «retournement», se sont découverts scindés en deux : à Ramadan, en jeûneurs et non jeûneurs, et pour tout le reste, en croyants et mécréants.

La bouffe, ensuite : d'emblée et jusqu'au bout. La bouffe c'est la boulimie qui s'empare subitement de tout un peuple, nantis ou pauvres, fortunés ou démunis. La bouffe c'est la ruée sur la bonne victuaille, et dans le même temps c'est le tollé sur les prix. Curieux, très curieux ! C'est aussi, révèlent des statistiques toutes fraîches, le tiers de ce que nous cuisinons jeté. Au quotidien. Ce sont des milliards gaspillés en pleine récession. Le prix fort payé à «l'appétit des yeux»( !?!)

La télé enfin. Surtout. La ramadanesque, unique et exclusive, la même depuis 50 ans. La télé qui compense, qui digère, qui divertit. Seulement. Et rien d'autre. Pas de «sportives», ou à peine. Pas de «culturelles», vraiment. Mais le plus frappant : une interruption nette des plateaux politiques. Là, de but en blanc, sans que l'on ne comprenne encore, exactement, pourquoi. Sur le terrain, pourtant, tout plaide pour le maintien du débat télévisé. Pour l'entretien de la communication, pour tenir en éveil l'opinion.

Cafés ouverts ou fermés, boulimie et tollé sur les prix, «télé compensation», «télé divertissement» : des «broutilles» à dire vrai.

Mais des «broutilles», d'année en année, trop prises au sérieux. Qui détournent de l'essentiel. On insiste : de ce qui préoccupe vraiment le pays. On eût dit des digressions.Voulues !. «Mues..», presque en «affaires d'Etat».

Un exemple parmi tant d'autres, récent : une caméra cachée, une simple caméra cachée, qui met le monde sens dessus dessous : politiciens, médias, syndicats, réseaux sociaux. Le titre ? «Shalom», cocasse, un zeste provocant. Le produit ? Léger. Le thème ? «Sionisme et normalisation avec Israël» : «piégeux». Mais il y a des pièges dans toutes les «caméras cachées». On aurait bien pu s'en distraire, s'en accommoder, s'en amuser. Pas en arriver aux «étiquetages» de toutes sortes, aux suspicions, aux accusations réciproques, aux procès, pour convenir, au final, que chacun y a trouvé son compte, et que «la montagne aura accouché d'une souris».

Allez ! Bonne continuation, malgré tout...