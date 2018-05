Tunisie: La BAD appuie l'intégration régionale

Le ministre de l'Economie, de la planification et de l'aménagement du territoire du Cameroun, Alamine Ousmane Mey, et le directeur général du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'Afrique centrale, Ousmane Doré, ont procédé, le 24 mai 2018 à Busan en Corée, à la signature de deux accords de prêt d'un montant total de 44,51 millions d'euros.

Ces financements de la Banque africaine de développement (33,32 millions d'euros) et du Fonds africain de développement (environ 11,19 millions d'euros) sont destinés à financer partiellement le Projet régional intégrateur du réseau routier dans le bassin du lac Tchad devant relier le Cameroun et le Tchad.

Infrastructures à caractère régional

«Ce projet s'inscrit dans les priorités stratégiques des deux pays et est conforme à la Stratégie à long terme 2013-2022 de la Banque, qui accorde la priorité aux infrastructures à caractère régional. Il s'intègre à deux des axes majeurs des 5 priorités opérationnelles de la Banque, les High 5, notamment, "Intégrer l'Afrique" et "Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique», a déclaré Ousmane Doré.

Le projet vise l'amélioration du système de transport de la région du bassin du Lac Tchad et le développement et la compétitivité économique de la zone transfrontalière du Cameroun et du Tchad, par la création d'une nouvelle route de transit. Ce projet est particulièrement important du fait des enjeux sécuritaires de la zone en proie avec la menace de la secte Boko-Haram.

Grâce à une meilleure circulation des personnes et des biens entre les deux pays et au désenclavement des zones à fortes potentialités économiques du Nord du Cameroun (agriculture, minerais, bois... ) et du Sud-Ouest du Tchad, les coûts de transport seront réduits, les conditions de vie des populations riveraines de la route seront améliorées et le commerce et le transit facilités.

Parmi les activités inscrites au programme figurent la construction d'un pont sur le fleuve Logone, entre les villes de Bongor au Tchad et Yagoua au Cameroun d'une longueur totale de 620 mètres linéaires, la construction d'une route de raccordement sur environ 14 km de part et d'autre des deux villes; et des aménagements connexes portant sur la réhabilitation d'infrastructures socioéconomiques et la promotion des activités entrepreneuriales des femmes et des jeunes en vue d'amplifier les impacts du projet.

Le projet bénéficie également d'un cofinancement de l'Union européenne, à hauteur de 40 millions d'euros.

S'exprimant à cette occasion, Alamine Ousmane Mey s'est félicité des résultats attendus du projet qui contribueront à la réduction de la pauvreté et à l'intégration sous-régionale en Afrique centrale.

«Le projet est en cohérence avec le document "Cameroun Vision 2035" qui considère que le développement des infrastructures doit être étroitement encadré par les objectifs économiques visant entre autres à transformer le pays en principal carrefour des échanges en Afrique Centrale», a-t-il déclaré.

La cérémonie de signature du Projet régional intégrateur du réseau routier dans le bassin du Lac Tchad a été organisée en marge de la 53e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et de la 44e assemblée annuelle du Fonds africain de développement qui se tiennent depuis le 21 mai 2018 à Busan en Corée du Sud.