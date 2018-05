Tunisie: Le football, une affaire d'Etat !

Et que du coup, on peut vite avoir l'air bête dans un jacuzzi rempli de champagne quand on vient de terrasser 1-0 le Japon en poule.

Il a aussi demandé aux joueurs de « prendre chaque match comme une finale » et de « se donner sans compter » . Le problème de la stratégie qui consiste à prendre tous les matches comme une finale, c'est que lorsqu'on les gagne, on est obligé de les fêter comme il se doit.

C'est ce qu'il a indiqué jeudi après avoir reçu les joueurs de la sélection et leur avoir remis un drapeau national : «A la suite de l'invitation du président de la Fifa, Gianni Infantino, je vais prendre douze jours de congé pour assister au Mondial et supporter les Lions pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Ma conviction profonde est qu'à ce stade, toutes les sélections nationales se valent, car les joueurs qui les composent évoluent pratiquement dans les mêmes championnats que vous », a-t-il déclaré.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.