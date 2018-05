Tunisie: La Remontada

Portugal : Lopes, Pereira, Pepe, Dias, Guerreiro, Adrien Silva, Carvalho, Mario, B. Silva, André Silva et Quaresma.

Tunisie : Hassen, Naguez, Alouane, Meriah, Haddadi (Maâloul 46'), Skhiri, Sassi, Khaoui (Ben Youssef 46'), Badri (Akaichi 87'), Sliti et Khélifa (Chaâlali 67')

En affrontant hier soir en amical le Portugal, l'une des grosses écuries européennes, l'Equipe de Tunisie est entrée dans le vif du sujet. En effet, on ne pouvait espérer mieux comme sparring-partner que le Portugal -- l'Espagne le 9 juin -- pour préparer comme il se doit le plus grand rendez-vous planétaire du sport le plus populaire au monde.

Hier soir, la Tunisie est entrée dans la cour des grands, mais ce n'était pas sans mauvaises surprises. Car même si Moez Hassen a sorti le match qu'il fallait, sa défense s'est montrée par moments hésitante face au danger créé par les attaquants portugais.

Des erreurs des latéraux et des défenseurs axiaux qui ont coûté cher à l'Equipe de Tunisie puisque Moez Hassen n'a pu éviter deux buts en dépit de son positionnement correct sur le terrain.

Un premier but survenu à la 22' quand André Silva d'un coup de tête imparable trompe le portier tunisien après avoir été servi sur un plateau de la droite.

Et les malheurs du premier keeper tunisien ne se sont pas arrêtés là puisque onze minutes plus tard, Joao Mario profite d'un mauvais dégagement de la défense tunisienne pour doubler la mise d'un tir puissant et cadré (33').

Réaction rapide

Si le comportement défensif était quelque peu flippant, l'attaque s'est mieux comportée hier soir, réussissant à deux reprises à déverrouiller la défense portugaise. Une première fois sur une action collective à laquelle ont participé Khaoui et Naguez avant que Sliti ne serve sur un plateau Badri qui a réduit le score à la 37'.

Une réaction rapide des Tunisiens qui n'ont pas été déboussolés par les deux buts encaissés. Au contraire, puisqu'ils ont réagi quatre minutes à peine après le deuxième but encaissé.

Et notre team national d'aller chercher le but de l'égalisation après la pause. On jouait la 64' quand Ben Youssef profita d'un joli service de Maâloul pour doubler la mise.

Comme quoi, la fraîcheur de Ben Youssef et Maâloul, qui ont fait leur entrée à la mi-temps, s'est avérée payante.

Quant à Moez Hassen, il a effacé un troisième but quand il s'est opposé au tir puissant de Mario, l'auteur du premier but portugais (55').

Faire match nul face au géant portugais n'est pas une mince affaire. Si l'attaque s'est plutôt bien comportée, Moez Hassen et ses défenseurs doivent apprendre à mieux communiquer ensemble pour éviter d'encaisser des buts sur des erreurs qu'ils auraient pu éviter.

En somme, un bon test qui ne peut que nous rassurer à moins d'un mois du Mondial russe.