Tunisie: Les médecins dentistes ne décolèrent pas

Aux dernières informations, le ministère de l'Enseignement supérieur vient de désamorcer la crise en annonçant que les mesures de réduire graduellement le nombre des orientés vers cette branche ont été déjà prises depuis deux semaines, selon les déclarations de Salah Ghozi et de Khalil Ben Mustapha, président de l'Anirmd, au journal La Presse. Une réunion entre les structures représentant le secteur de la médecine dentaire et le ministère de tutelle se tiendra avant le 19 juin prochain pour plancher sur toutes les revendications.

L'Anirmd menace de prendre toutes les mesures qui s'imposent en cas d'absence d'une réaction positive de la part du ministère de tutelle et la non-satisfaction de ses demandes avant le 31 mai. Aussi bien l'Anirmd que le Cnomdt et le Syndicat des médecins dentistes de libre pratique (Smdlp) appellent, rappelons-le, à la limitation de la saturation du secteur des médecins dentistes qui observe actuellement un taux de chômage de plus de 25%, ce qui impose la nécessité de réduire graduellement le nombre des orientés vers la Faculté de médecine dentaire de Monastir.

