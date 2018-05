Tunisie: L'Allemagne réaffirme son soutien à la Tunisie

Les moyens de renforcer les relations de coopération et de partenariat stratégique entre la Tunisie et l'Allemagne sur les plans bilatéral et multilatéral dans le cadre de l'Union européenne et les prochaines échéances bilatérales ont été au centre de l'entrevue, indique un communiqué du ministère.

Jhinaoui s'est félicité à cette occasion du caractère privilégié des relations tuniso-allemandes et du niveau de coopération entre les deux parties.

«La Tunisie est déterminée à consolider les relations de partenariat avec ses amis et partenaires économiques dont l'Allemagne, dans le cadre de ses efforts visant à faire réussir la transition économique et faire face aux différents défis actuels», a-t-il souligné.

Pour sa part, le diplomate allemand a fait état de la disposition de son pays à continuer d'accompagner la Tunisie dans son processus de transition, notamment dans le domaine économique, sur les plans bilatéral et multilatéral dans le cadre de l'Union européenne et du G7, afin de lui permettre de relever les défis dans les domaines économique et de développement.