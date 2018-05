Tunisie: Des exportations en hausse de 22,7%

Au niveau des importations, on a enregistré une baisse de 9,5% en quantité et une hausse de 13,2% en valeur, soit 9,5 mille t pour une valeur de 46,4 MDT contre 10,5 mille t et une valeur de 41 MDT à la même période de l'année 2017.

D'après l'Onagri, le solde des échanges extérieurs des produits de la pêche a été positif, soit +53,5 MDT à fin mars 2018 contre +28,4 MDT à fin mars 2017.

Agriculture biologique : un essor remarquable

Durant les trois premiers mois 2018, les exportations de dattes biologiques ont atteint 34,8 MDT en valeur, selon le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, pour une quantité exportée de 4.690,6 t. Un chiffre qui démontre l'importance que revêt de plus en plus l'agriculture biologique en Tunisie.

D'après le Centre technique de l'agriculture biologique (Ctab), les superficies de l'agriculture biologique en Tunisie ont atteint 240,100 mille ha en 2016 contre 18,600 ha en 2002 et 300 ha en 1997. Le nombre d'opérateurs est passé de 481 en 2002 à 3.690 en 2016.

A l'international, on indique que l'agriculture biologique est pratiquée par 2,7 millions de producteurs dans 178 pays. On estime les superficies des cultures biologiques à 57,8 millions d'hectares alors que la superficie non agricole biologique est évaluée à 39,9 millions hectares, selon le Ctab.

De même, l'évolution du marché des produits biologiques est assez remarquable, soit 84,7 milliards de dollars. Les pays de l'Europe et les Etats-Unis d'Amérique y contribuent à hauteur de 89%.