Tunisie: Un système de management qualité ISO 9001

Une cérémonie célébrant la remise de ce certificat, attestant la mise en place du système management de la qualité ISO 9001 au sein de l'organisation, s'est tenue au cours de la soirée du jeudi 24 mai, en présence du chef du bureau de la Berd en Tunisie, M. Antoine Salle De Chou, ainsi que de nombreux adhérents et jeunes entrepreneurs qui collaborent avec l'organisation.

La Berd à l'appui de la PME tunisienne

La cérémonie était, également, une occasion pour le représentant de la Berd en Tunisie, M. De Chou, de rappeler les activités d'appui et de financement de la banque au bénéfice des PME tunisiennes. Il a souligné le travail effectué, en étroite collaboration avec la Conect, depuis le début de cette année, notamment dans les régions, à savoir les événements de visibilité dans les régions, le renforcement des consultants locaux, le travail sur l'autonomisation des femmes entrepreneures et les actions de financement et d'assistance technique au profit des PME tunisiennes. De son côté, le président de la Conect, Tarek Cherif, a évoqué les efforts déployés par la Berd pour le financement des entreprises tunisiennes, principale difficulté rencontrée par les jeunes entrepreneurs.

Tarek Cherif a souligné, en outre, que depuis la création de la Conect, l'organisation travaille à renforcer la PME et à ancrer la culture de l'entrepreneuriat en Tunisie, notamment chez les jeunes. Pour ce faire, il faut que la Conect se dote de «structures sectorielles solides et décentralisées». Ainsi, il a fait savoir que cette certification ISO 9001 vient consolider les structures de l'organisation et améliorer ses services auprès des adhérents.

La cérémonie était aussi une occasion pour visualiser les projets financés et montés dans le cadre de «Thniti», un programme élaboré par la Conect qui vise à aider les jeunes entrepreneurs à lancer des projets viables dans les régions. Un programme qui a réussi à faire démarrer plus de 120 projets à travers toute la Tunisie, impliquant la création de plus de 400 postes d'emploi.

En outre, un nouveau service de consultation pour l'installation sur des marchés à l'international, qui est actuellement en cours de finalisation, sera lancé très prochainement par l'organisation pour faire bénéficier les PME tunisiennes des potentialités de s'installer à l'étranger. Le renouvellement du site web de la Conect nationale ainsi que le lancement du nouveau site de la Conect internationale ont fait l'objet d'une brève présentation lors de la cérémonie.

Ajouté le : 29-05-2018