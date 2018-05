Algérie: Journée mondiale sans tabac - Plus de 7 millions meurent chaque année

Geneve — Plus de sept millions de personnes dans le monde meurent à cause de la consommation de tabac chaque année dont près de 900 000 non-fumeurs, selon le Site officiel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a opté pour la célébration de la Journée mondiale sans tabac cette année sous le thème de "tabac et cardiopathies".

"L'épidémie mondiale de tabac tue plus de sept millions de personnes chaque année, dont près de 900 000 sont des non-fumeurs qui meurent parce qu'ils ont été exposés au tabagisme passif" a annoncé l'OMS sur son Site Officiel, faisant état des effets nocifs du tabagisme entant qu'un important facteur de risque pour l'apparition de cardiopathies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies vasculaires périphériques.

"Le tabagisme est la deuxième cause principale de maladie cardiovasculaire, après l'hypertension artérielle" a alerté l'OMS indiquant que ces maladies tuent "davantage de personnes" que toute autre cause de décès dans le monde.

A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée chaque 31 mai, l'OMS fait état des répercussions de la consommation de tabac et de l'exposition au tabagisme passif qui "contribuent à raison d'environ 12% de tous les décès dus à une cardiopathie".

Le Site a énuméré ainsi, les mesures MPOWER (Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce et Raise) conformes à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et pouvant être utilisées par les gouvernements afin de réduire la consommation et protéger les population contre les maladies non transmissibles.

Plaidant en faveur de politiques efficaces pour la surveillance (Monitor) pour la protection (Protect) de la population, l'OMS, axe sur la réduction de la consommation de tabac et les politiques concrètes de prévention à engager.

L'OMS insiste sur une interdiction totale de fumer dans les espaces publics fermés, les transports et les lieux de travail avec une mise en garde (Warn) contre ce fléau via des campagnes de sensibilisation.

Cette Organisation propose dans la foulée, l'interdiction de la publicité en faveur du tabac (Enforce) et l'augmentation (Raise) des taxes sur le tabac et les rendre "moins abordables".

La santé est un pont vers la paix, et elle "peut changer la vie d'une personne mais aussi transformer les familles, les communautés et les nations" avait indiqué le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dans son allocution de clôture de la 71ème Assemblée mondiale de la santé tenue du 21 au 26 mai au Palais des Nations à Genève.

"Nous ne sommes pas au service des gens qui ont le pouvoir mais au service des gens qui n'ont pas de pouvoir", avait-il poursuivi, appelant les délégués à rentrer dans leur pays en étant plus déterminés que jamais à œuvrer chaque jour pour la santé de la population.