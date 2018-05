Libye: Sommet de Paris - Les dirigeants libyens doivent garantir les conditions pour un scrutin libre et équitable (HRW)

Washington — Les quatre dirigeants libyens, réunis mardi à Paris, devraient s'engager à améliorer la situation des droits humains et à garantir des conditions favorables à la tenue d'élections libres et équitables en Libye, a déclaré l'ONG Human Rights Watch (HRW).

Au minimum, selon HRW, les autorités libyennes devraient s'engager à "garantir des conditions dans lesquelles les candidats peuvent faire campagne librement sans risques injustifiés d'attaques, un audit indépendant du registre électoral, des bureaux de vote sécurisés dans les zones sous leur contrôle et une sécurité suffisante des tribunaux pour permettre le règlement des litiges".

L'ONG dit avoir examiné une copie du projet d'accord qui sera négocié lors de ce sommet. L'accord en 13 points comprend des engagements à tenir des élections en 2018 et d'en respecter les résultats, et une entente, selon laquelle, la communauté internationale imposerait des sanctions aux fauteurs de troubles.

Le projet en question ne "fait aucune mention des obligations des parties prenantes en matière de droits humains et ne s'engage pas à organiser des élections dans des conditions qui garantissent qu'elles seront libres, équitables et crédibles", a-t-elle souligné.

HRW, a rappelé, à ce titre, la déclaration du représentant spécial du secrétaire général en Libye, Ghassan Salamé, qui a affirmé lors de son dernier briefing au Conseil de sécurité que "des conditions adéquates doivent être réunies pour la réussite du scrutin, dont un nouveau cycle d'inscription des électeurs, un engagement préalable à accepter les résultats, des fonds appropriés et de solides mesures de sécurité".

L'ONG, basée à Washington, soutient que "le cadre légal pour la tenue d'élections reste opaque". La Chambre des représentants n'a pas encore adopté de nouvelle loi électorale, et un projet de constitution proposé par l'Assemblée constituante en juillet 2017 n'a pas encore été soumis à un référendum national.

Aussi, la Haute Commission électorale nationale, organe chargé de la tenue des élections, doit encore "clarifier le cadre juridique de la participation des partis politiques et comment elle prévoit d'assurer la présence et la sécurité des observateurs indépendants et internationaux sur les lieux du scrutin", précise HRW.

En somme, les autorités doivent "garantir un Etat de droit élémentaire, accompagné d'un pouvoir judiciaire effectif, impartial et indépendant, capable de résoudre équitablement et rapidement les litiges relatifs aux campagnes et au scrutin", préconise l'ONG.

Par ailleurs, HRW soutient que " le président Macron devrait clairement indiquer que les négociations politiques ne serviront en aucun cas de prétexte à la France pour fermer les yeux sur la responsabilité des dirigeants politiques dans la situation déplorable des droits humains en Libye".

"Les groupes armés en Libye commettent des abus sans aucune crainte d'être poursuivis", alors que conflits armés prolongés et divisions politiques ont décimé l'économie et provoqué une crise des droits humains et une crise humanitaire, tient à rappeler HRW.

La nouvelle initiative française pour une sortie de crise en Libye est la deuxième tentative du président Emmanuel Macron de parvenir à un consensus parmi les principaux acteurs libyens.

Elle fait suite à la réunion de juillet 2017 qui n'a débouché sur aucun résultat probant, entre le général Khalifa Haftar, commandant des forces de l'Armée nationale libyenne (ANL), et Fayez Serraj, président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye (GNA), rappelle l'ONG.

Outre le général Haftar et le Premier ministre Serraj, le président Macron a également invité Khaled Al-Mechri, chef du haut Conseil d'Etat, organe consultatif du GNA, et Aguila Salah, président de la Chambre des représentants à Tobrouk, allié de Khalifa Haftar.