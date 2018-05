Algérie: Messahel transmet un message du président Bouteflika à son homologue malien

- Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, porteur d'un message du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, a été reçu mardi à Bamako par le Président malien, Ibrahim Boubacar Keïta.

M. Messahel a transmis au Président Keïta un message de fraternité et de solidarité du Président Bouteflika par lequel le Chef de l'Etat "réitère son engagement personnel et celui de l'Algérie en vue du renforcement des relations bilatérales et du parachèvement du processus de stabilisation et de retour entier de la sécurité et du développement au Mali".

Le Président Malien a, de nouveau, exprimé "sa vive gratitude et ses remerciements sincères au Président Bouteflika en mettant en relief son engagement personnel et ses efforts inlassables en vue d'accompagner les maliens sur la voie de la stabilisation et du développement socio-économique".

Il a également fait part de sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales et des avancées considérables enregistrées dans divers domaines de coopération. Il s'est également dit satisfait des avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger, dont le troisième anniversaire a été célébré le 15 mai dernier dans une atmosphère marquée par la détermination des acteurs maliens à aller de l'avant et à poursuivre leurs efforts communs en vue de sa pleine mise en œuvre au bénéfice de la stabilité et de la sécurité au Mali et dans la région dans son ensemble.

Le Ministre des Affaires étrangères a, pour sa part, souligné l'attachement de l'Algérie au développent de la coopération bilatérale, à la concertation régulière avec le Mali voisin et à la poursuite des efforts tendant à faire face aux défis communs qui sévissent dans la région, notamment le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine.

Il a, dans cette optique, indiqué que la tenue, le 29 mai, de la 13ème session du Comité bilatéral stratégique algéro-malien qu'il présidera avec son homologue malien Tieman Hubert Coulibaly, viendra renforcer cette concertation que les deux pays ont toujours entretenue.

Le Président Keïta a chargé M. Messahel de transmettre à Monsieur le Président de la République ses salutations fraternelles et ses remerciements sincères pour tous les efforts consentis en soutien à la stabilisation du Mali, ainsi que ses vœux de bonheur et de progrès au peuple algérien.

Cet entretien s'est déroulé en présence du Ministre malien des Affaires étrangères Tieman Hubert Coulibaly et des Ambassadeurs des deux pays.