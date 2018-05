Algérie: Habitat - Remise de décisions d'acceptation de recours aux souscripteurs AADL1

La circulaire englobe en outre les aides financières déjà accordées et ne dépassant les 300.000 DA et l'estimation du revenu lors de l'examen de la demande par les Collectivités locales ou le promoteur immobilier dans le cadre de la location-vente.

Parmi ces cas figurent également les demandeurs occupant des logements de fonction ou d'astreinte ainsi que les cas de décès du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide financière et les demandeurs d'aide pour la réalisation d'un logement rural et dont les demandes avaient été rejetées pour défaut de permis de construire.

- Des décisions d'acceptation de recours ont été remises lundi à Alger à des souscripteurs du programme AADL 1 par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar en vertu de la circulaire du 8 avril 2018 qui concerne -à titre exceptionnel- certaines catégories de bénéficiaires du contrôle positif dans le fichier national du logement et d'autres règles de référence.

