Algérie: Basket-Championnat d'Algérie dames - Le GS Pétroliers sacré

Mokrane Benabbas (Entraîneur d'Hussein-Dey Marines): "Nous avons réussi une très bonne entame et on semblait s'acheminer droit vers une victoire méritée. Mais il a suffi que le GSP formule des réserves contre l'arbitrage pour que la physionomie de cette rencontre change complètement. Dans le dernier quart, qui pourtant fut marqué par un important engagement physique, l'arbitre n'a sifflé que deux fautes en notre faveur. Oui, deux fautes seulement en dix minutes... c'est vraiment scandaleux".

Hakim Meddour (Entraîneur du GS Pétroliers): "On savait que cette deuxième manche allait être difficile et qu'on allait souffrir. Ce qui fut d'ailleurs le cas, avec notamment cette bonne défense du HDM, qui nous a posé de très gros problèmes, particulièrement en début de match. Mais nous y avons cru jusqu'au bout, et à force d'insister, nous avons fini par renverser la vapeur. C'était laborieux, certes, mais le plus important, c'est d'avoir atteint notre objectif, en remportant le titre. Je félicite mes joueuses pour les efforts qu'elles ont fourni, car elles sont revenues de très loin pour l'emporter".

